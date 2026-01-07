Los castellano y leoneses podrán gestionar 28.500 plazas de los viajes del "Club de los 60"

Miércoles, 07 Enero 2026 13:04

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado 30 destinos para viajar en primavera, otoño y Navidad de 2026, con Japón, un crucero fluvial por el Rhin y París y el valle del Loira como grandes novedades de una convocatoria que cuyo plazo de solicitud comienza el 7 de enero para las modalidades online y telefónica y el 9 de enero para realizarla de manera presencial.

Los viajes del ‘Club de los 60’ de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es uno de los programas más demandados del departamento que dirige Isabel Blanco ya que, año tras año, ofrece decenas de destinos muy atractivos para que los socios —ya son 364.132— puedan conocer rincones de la geografía española e internacional a precios asequibles salvaguardando los máximos estándares de calidad.

Además, este año llega con un gran cambio que va a facilitar la gestión de su viaje a todos los castellanos y leoneses que hayan obtenido una plaza: se han acreditado 212 agencias a través de las cuales podrán reservar y gestionar sus viajes.

Precisamente, la propia vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha presentado hoy la edición de 2026, que llega con un mayor número de plazas y una treintena de destinos, en el que están incluidos los relativos al ‘Club de los 60 Navidad’, ya consolidados.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado un total de 28.454 plazas, 257 más que en la edición anterior, de las cuales 12.588 se reservan al turno de primavera y 15.866 para otoño y Navidad.

De los 30 viajes ofertados, 17 corresponden a destinos internacionales, entre los que se encuentran, como novedades, Japón, un crucero fluvial por el Rin y un viaje combinado para París y el valle del Loira.

Teniendo en cuenta éxito del pasado año, se repite el crucero por el Danubio.

Los 13 restantes son enclaves nacionales, entre los que destacan destinos como Mallorca o Tenerife.

Además, se incluyen dos trayectos dentro de la modalidad ‘viajes para todos’ a Sevilla y Valencia, abiertos a personas con discapacidad o con necesidad de apoyos especiales.

Isabel Blanco ha asegurado que todos los destinos han sido cuidadosamente evaluados para que cumplan tanto con los objetivos del programa como con las expectativas de los socios, partiendo de los cuestionarios de valoración de los viajes, los cuales, en 2025, arrojaron unos resultados muy positivos.

Plazos y forma de solicitud

Toda la información acerca de los viajes del ‘Club de los 60’, tanto el contenido como el procedimiento para optar a uno de ellos, se encuentra en el folleto digital, disponible desde hoy en la web de la Junta , o en formato físico, que también lleva incluido el modelo de solicitud, y el cual estará disponible desde el 7 de enero de 2026 en las gerencias territoriales de Servicios Sociales excepto en Valladolid, donde podrá recogerse en la oficina central del Club, ubicada en la calle Padre Francisco Suárez, 2 de Valladolid.

El plazo para solicitar asiento en uno de los viajes comienza el 7 de enero, en las modalidades online —a través de la web— y telefónica —mediante el número 983 428 206 y 983 415 194 en horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes—.

Mientras, para poder inscribirse presencialmente en las gerencias territoriales o en la oficina central del ‘Club de los 60’, el plazo comenzará el día 9 de enero.

El último día para presentar la solicitud será el 21 de enero.

El sorteo en cada provincia se realizará el 3 de febrero de 2026.

Los listados tanto de los adjudicatarios como de las personas que entran en reserva de cara a los viajes de primavera se harán públicos el día 5 de febrero. En cuanto a los de otoño, se hará públicos el 10 de julio, mientras que, para los de Navidad, habrá que esperar al 10 de septiembre.

Aquellas personas que no hayan obtenido destino pasan a formar parte de las listas de reserva, por lo que, en el caso de que se produzcan renuncias, tienen opciones de lograr plaza en uno de los viajes.

Reserva y gestión más cercanas

La edición de 2026 trae consigo una gran novedad: los socios a quienes se les adjudique uno de estos viajes van a tener la libertad de elegir la agencia de viajes que deseen de entre las 212 acreditadas para tramitar y formalizar sus reservas y recibir la información y ayuda que precisen.

Desde el área que dirige Isabel Blanco se apuesta por una atención presencial y próxima a la persona mayor, que va a poder optar por la agencia que le dé más confianza para gestionar su viaje y recibir información. Así, esto supone una ventaja para cualquier socio a quien se le haya asignado destino, pero especialmente para aquellos que residan en el medio rural, puesto que una buena parte de esas agencias acreditadas para información y reserva de los viajes, identificadas con un distintivo físico, se ubican en este ámbito: 42 de ellas se ubican en municipios que no son capitales de provincia.

Las solicitudes se realizarán de la misma manera de siempre. Una vez adjudicada la plaza y abonado el precio del viaje —se informará por carta del número de cuenta bancaria—, tendrán que acudir a una de estas 212 agencias para formalizar la reserva y recoger la documentación.

Toda la información sobre los viajes se puede obtener en los canales habituales —oficina del ‘Club de los 60’ en Valladolid y, en el resto de las provincias, en las gerencias territoriales de Servicios Sociales, así como el teléfono 012, el asistente virtual o internet—, lo que supone un considerable incremento de los puntos de información y una mayor cercanía de la atención al ciudadano.

Estas 212 agencias acreditadas, además de formalizar la reserva, podrán atender todas las solicitudes del beneficiario relacionadas con sus viajes, como cambios de turno, acompañante, comunicar intolerancias o alergias, renuncias, solicitar la devolución del importe sufragado, etc.

Una de las grandes innovaciones que ha venido incorporando el programa el asistente virtual, basado en los sistemas de inteligencia artificial ofrece información a los futuros viajeros o las personas que han entrado en la reserva. Una atención durante las 24 horas del día a la que se puede acceder a través del teléfono 900 841 306. Este asistente puede atender 200 llamadas simultáneas, si bien el número es incluso ampliable.

La clave del éxito de este programa es el proceso de mejora constante implementado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyos frutos se hacen notar en la encuesta de valoración anual. De hecho, los participantes de 2025 valoraron muy positivamente la iniciativa, arrojando un resultado con un alto grado de satisfacción.

Agencias acreditadas

Ávila cuenta con 10 agencias acreditadas (una de ellas en Arévalo).

Burgos cuenta con 36, varias de ellas en Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

León tiene 35 agencias acreditadas, también en Ponferrada, Astorga y La Bañeza.

Palencia dispone de 17, con presencia en Aguilar de Campoo y Saldaña.

Salamanca cuenta con 24 agencias, también en Peñaranda de Bracamonte, Béjar, Guijuelo y Ciudad Rodrigo.

Segovia tiene 12 agencias (una de ellas en Cantalejo).

Soria dispone de 7 agencias acreditadas.

Valladolid cuenta con 63, con presencia en Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Cigales, Tudela de Duero, Medina de Rioseco, Laguna de Duero y La Cistérniga.

Zamora tiene 8 agencias, una de ellas en Toro y dos en Benavente.

Viajes de 2025

El pasado año se ofertaron 28.197 plazas, y el total de personas solicitantes fue de 196.584.

El 48 % correspondían a solicitudes realizadas online.

Visto el alto nivel de solicitantes que realizan el trámite a través de internet —este 2025 el número de usuarios online creció un 21,5 %—, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a continuar incentivando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el programa, para seguir así trabajando por reducir la brecha digital.