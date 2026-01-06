La Junta destina un millón a fortalezar inversión de 114 cooperativas y sociedades laborales

Martes, 06 Enero 2026 12:38

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha resuelto la convocatoria de las ayudas destinadas a fortalecer el tejido empresarial colectivo en Castilla y León a través del apoyo a las inversiones y a la incorporación de socios en las cooperativas y sociedades laborales de la Comunidad.

Las subvenciones concedidas, correspondientes a la convocatoria de 2025, alcanzan en su conjunto 1.007.583 euros y permitirán cofinanciar proyectos de crecimiento en 114 entidades, contribuyendo a la mejora de su competitividad y a la creación de empleo estable.

El apoyo económico de la Junta busca impulsar la modernización de estas empresas y mejorar su competitividad para favorecer su consolidación y su capacidad de generar empleo.

En este sentido, se cofinancian tanto los activos adquiridos como la incorporación de nuevos socios trabajadores o de trabajo.

En la línea de apoyo a la modernización e inversión se han concedido subvenciones por un importe de 890.833 euros, beneficiando a un total de 104 sociedades (73 cooperativas y 31 sociedades laborales).

Las ayudas concedidas cubren hasta el 50 % del coste de las inversiones realizadas, destinadas a mejorar instalaciones, adquirir nueva maquinaria e introducir mejoras tecnológicas en los procesos de producción, gestión o comercialización. Además, son también objeto de financiación los gastos de registro y notaría relacionados con la constitución de la empresa.

Por su parte, el programa destinado a la creación de empleo mediante la incorporación de socios ha canalizado ayudas por valor de 116.750 euros, financiando la incorporación de socios en un total de 10 entidades (7 cooperativas y 3 sociedades laborales) facilitando la incorporación de 15 socios trabajadores.

En esta línea, las ayudas concedidas oscilan entre los 5.500 y los 9.500 euros por trabajador, dependiendo de las condiciones del socio incorporado. En este sentido se incentiva en mayor medida la incorporación de aquellos trabajadores que pertenecen a colectivos con mayores dificultades de inserción, como personas con discapacidad, parados de larga duración, mujeres, jóvenes menores de 30 años y personas mayores de 45 años.

Además, en el ámbito del emprendimiento colectivo y con motivo de la celebración de Año Internacional de las Cooperativas, durante el pasado ejercicio, la Junta de Castilla y León ha intensificado las actuaciones de fomento y difusión del sector.

Para ello, se han invertido 175.949 euros, procedentes del Fondo de Fomento del Cooperativismo. Este fondo se ha destinado a realizar campañas de apoyo y promoción del sector, desarrollar jornadas de formación y difusión en áreas rurales, y elaborar un manual práctico para emprendedores sobre la creación y consolidación de sociedades cooperativas.

A fecha de 30 de noviembre de 2025, último mes cerrado, Castilla y León contaba con un sólido tejido de 2.271 cooperativas registradas, a las que se suman 1.319 sociedades laborales, entidades de la economía social que desempeñan un papel clave en la actividad económica, en la cohesión social y en la vertebración territorial de la Comunidad.