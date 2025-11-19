Ingresa en prisión por tráfico de drogas tras sufrir accidente en N-234, en Abejar

Miércoles, 19 Noviembre 2025 11:29

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un varón y una mujer, en la N-234, a su paso por Abejar, por tráfico de drogas y un delito contra la seguridad vial. El varón ha ingresado en prisión.

Sobre las 9:40 horas del pasado 5 de noviembre, agentes de la Guardia Civil de Soria integrantes del Puesto de la Guardia Civil de Covaleda, observaron la salida de vía de un vehículo en el punto kilométrico 378.900 de la carretera N-234 cuando circulaba en sentido Soria correspondiente con el término municipal de Abejar, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Los agentes acudieron con urgencia para auxiliar a los accidentados, regular el tráfico y asegurar la zona del accidente.

Tras acudir al lugar e interesarse por el estado de salud del varón y la mujer, de 59 y 37 años de edad respectivamente, que circulaban en el vehículo y se encontraban en buen estado, los agentes, se dispusieron a acompañar al conductor hasta su vehículo para la correcta colocación de los triángulos de emergencia que se encontraban en el maletero del mismo, respondiendo éste, de forma evasiva.

En ese preciso instante es cuando, el conductor del vehículo, aprovechó para arrojar al exterior una cartera pequeña de color negro, para así, poder evitar su detección.

Los citados agentes, que se percataron de la acción, observaron como en su interior contenía estupefacientes.



A la vista de los citados hechos, los agentes procedieorn a realizar una inspección del vehículo, localizando entre sus pertenencias sitas en el interior del maletero, una maleta de color negro, de la que se detecta, de forma acertada por parte de la Fuerza Actuante, que oculta en su interior para evitar su posible detección, las siguientes sustancias:

- Tres (3) paquetes de color marrón envueltos en cinta de embalar con un peso aproximado de cada paquete de 1 kilogramo, de lo que parece ser hachís.

- Tres (3) pastillas de color marrón, supuestamente resina de hachís de aproximadamente 100 gramos cada una, envueltas en papel film.

- Un (1) envoltorio de plástico de color azul que contiene una sustancia blanca en forma de roca, al parecer cocaína, con un peso aproximado de 46 gramos.

Por los hechos acontecidos los dos autores fueron detenidos por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas por transportar la cantidad total de 3,3 kilogramos de hachís, 46 gramos de cocaína, 8 gramos de speed, 1 gramo de metanfetamina.

La valoración total aproximada de la sustancia intervenida asciende a 9.250 euros.

A consecuencia del apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y habiendo procedido a comprobar la legalidad de los permisos, se procediço también a la puesta a disposición judicial del conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, consistente en la conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia.

Las diligencias instruidas, en unión de los detenidos, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 de Soria, en el que se decretó para el conductor de ellos su ingreso en prisión.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria dirige la investigación que continúa abierta.