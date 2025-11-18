Conductora atendida tras sufrir accidente en N-122, en Valdegeña
Una conductora ha necesitado asistencia sanitaria al mediodia de hoy tras sufrir una colisión con el vehículo que conducía en la N-122, a su paso por el término municipal de Valdegeña.
El accidente se ha registrado, según ha informado el 1-1-2 Emergencias, a las 12:49 horas, y ha consistido en la colisión entre un turismo y un camión en el punto kilométrico 128, de la N-122, en Valdegeña, sentido Aldealpozo.
Los alertantes han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de 47 años que se encontraba mareada.
Se ha avisado a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.