Conductora atendida tras sufrir accidente en N-122, en Valdegeña

Martes, 18 Noviembre 2025 13:58

Una conductora ha necesitado asistencia sanitaria al mediodia de hoy tras sufrir una colisión con el vehículo que conducía en la N-122, a su paso por el término municipal de Valdegeña.

El accidente se ha registrado, según ha informado el 1-1-2 Emergencias, a las 12:49 horas, y ha consistido en la colisión entre un turismo y un camión en el punto kilométrico 128, de la N-122, en Valdegeña, sentido Aldealpozo.

Los alertantes han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de 47 años que se encontraba mareada.

Se ha avisado a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.