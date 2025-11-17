Menor atendido tras salida de vía esta madrugada en autovía de Navarra

Lunes, 17 Noviembre 2025 09:10

UIn menor de edad ha tenido que ser atendido esta madrugada por Emergencias Sanitarias, tras salirse el vehículo en el que viajaba en la autovía de Navarra.

El accidente se ha registado a las 6:18 horas de hoy lunes y ha consistido en la salida de un turismo en el punto kilométrico 56 de la autovía de Navarra (A-15), a su paso por el término municipal de Cubo de la Solana, en sentido Soria.

Han solicitado asistencia sanitaria para atender a un menor de 4 años que tenía una herida en una mano.

Se ha avisado a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-

Por otra parte, el pasado sábado, a las 17:24 horas. se recibió aviso en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León que alertaba de un accidente en el kilómetro 105 de la A-15, en Ágreda.

Los alertantes comunicaron que una furgoneta había sufrido una salida de vía y había impactado contra el guardarrailes de la mediana.

Se trasladó aviso a Guardia Civil de Soria y a Sacyl que envió asistencia para atender a un varón con corte en el brazo.