La Junta refuerza su apuesta por formación digital con 265 actividades formativas gratuitas en enero

Jueves, 01 Enero 2026 13:23

La Junta de Castilla y León ha iniciado el año 2026 manteniendo su firme compromiso con la transformación digital de la ciudadanía.

A lo largo de enero, el programa CyL Digital pondrá en marcha 265 actividades formativas gratuitas, dirigidas a personas de todas las edades y perfiles, con el objetivo de seguir avanzando en la reducción de la brecha digital y asegurar un acceso equitativo a las competencias tecnológicas en todo el territorio.

Del total de acciones previstas, 130 se desarrollarán en el medio rural, gracias a la red de 340 Centros Rurales Asociados, reforzando el apoyo de la Junta a los municipios y comarcas y garantizando que la digitalización llegue también a los entornos menos poblados.

Las 135 actividades restantes se impartirán en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, respondiendo a la creciente demanda de formación en los entornos urbanos.

Esta oferta se completa con 29 cursos online a través de www.cyldigital.es , que permiten compatibilizar el aprendizaje con los horarios y necesidades de cada participante.

La programación, diseñada para acompañar a la ciudadanía en los retos del nuevo año, incluye acciones orientadas a: personas mayores que desean manejar su teléfono móvil y dispositivos digitales con autonomía y seguridad; autónomos y emprendedores que buscan incorporar herramientas tecnológicas a su actividad profesional y personas desempleadas, familias y usuarios que desean actualizar o reforzar sus competencias digitales.

Asimismo, continúa operativo el servicio TuCertiCyL, que permite acreditar oficialmente conocimientos digitales, con 26 pruebas de certificación previstas en enero (13 básicas y 13 intermedias), válidas tanto para el acceso al mercado laboral como para el desarrollo personal y profesional.

CyL Digital, un referente consolidado

Con más de 144.000 usuarios presenciales y 80.000 participantes online, CyL Digital se ha consolidado como un referente nacional en alfabetización digital.

El inicio de 2026 reafirma que la apuesta de la Junta por la formación tecnológica es una política pública prioritaria, concebida desde la cercanía, la equidad y la cohesión territorial, y siempre al servicio de las personas y sus necesidades.

El programa sigue contando con cinco aulas móviles que acercan la tecnología allí donde más se necesita, convirtiendo cualquier punto de la Comunidad en un espacio de aprendizaje.

Toda la programación y las vías de inscripción están disponibles en www.cyldigital.es