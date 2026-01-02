La Junta ofertará dobles titulaciones en los estudios de Formación Profesional

La Consejería de Educación mejorará el mapa de la oferta de Formación Profesional en la Comunidad con dobles titulaciones.

El Ejecutivo autonómico continúa su apuesta por nuevas formas de desplegar una oferta formativa ajustada y adaptada a las necesidades de personal cualificado y de competencias profesionales del mercado de trabajo de Castilla y León.

En la actualidad, se están tramitado las siguientes: Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica; Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en Mediación Comunicativa; y Técnico Superior en Marketing y Publicidad y Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Dichos estudios tendrán una duración de tres años y, una vez superados los tres cursos, el proyecto intermodular y la formación en una empresa u organismo equivalente, se obtendrán las dos titulaciones. Además, si se superan todos los módulos del primer y segundo curso, junto con el proyecto y la formación en empresa, se podrá obtener ya una titulación.

En definitiva, la Consejería de Educación considera que esta oferta mejorará la empleabilidad y la formación integral del alumno, al permitir adquirir un amplio conocimiento y experiencia, que le aporte las herramientas necesarias para acceder con excelente preparación al mercado de trabajo.