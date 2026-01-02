La Junta prorroga medidas cautelares contra Dermatosis Nodular Contagiosa en la Comunidad

Viernes, 02 Enero 2026 13:33

La Junta de Castilla y León ha prorrogado las medidas cautelares contra la Dermatosis Nodular Contagiosa en la Comunidad, hasta el próximo 31 de enero.

Consciente de la importancia que tiene la prevención para evitar la transmisión de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en la Comunidad, el Gobierno regional ha adoptado desde el principio medidas encaminadas a minimizar el riesgo de aparición de focos, dada la relevancia que del sector del vacuno tanto a nivel económico como social.

Con el objetivo de reforzar la protección de la cabaña ganadera, el 25 de octubre entró en vigor, por un período de 15 días y tras consultar a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y asociaciones integradas en el sector del vacuno, una primera resolución mediante la que se suspendía la celebración de todas las ferias y mercados de ganado.

Posteriormente, se dictó una segunda (6 de noviembre) que prorrogó esas medidas hasta el 30 de noviembre, y una tercera (26 de noviembre), que es la que estaba vigente hasta la jornada de hoy, 2 de enero de 2026, que mantenía las restricciones únicamente a las ferias y mercados de bovino.

A la vista de la información epidemiológica disponible, de la persistencia del riesgo de aparición de la enfermedad y escuchados los representantes del sector, la decisión que ha adoptado la Junta, materializada en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) de la jornada de hoy, es la de prorrogar hasta el 31 de enero las medidas que estaban vigentes hasta este momento.

Desde la Junta de Castilla y León se ha recordado hoy a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas que, con el fin de mantener un adecuado nivel de vigilancia y prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, es necesario reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, que no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.