La Junta consolida apoyo al relevo generacional de pequeños negocios con continuidad de programa Relevacyl

Miércoles, 31 Diciembre 2025 15:11

Con el fin de favorecer el mantenimiento del tejido empresarial de la Comunidad, la Junta de Castilla y León ha publicado hoy la nueva convocatoria de las ayudas del programa Relevacyl, dando continuidad a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos de la Comunidad que asuman el traspaso de un pequeño negocio tras la jubilación o cese sobrevenido de su titular.

Esta iniciativa, que se puso en marcha el pasado 25 de junio, pretende evitar el cierre de pequeñas actividades empresariales por la falta de relevo, prestando apoyo económico y asesoramiento a aquellos emprendedores autónomos que asuman la titularidad del negocio.

La nueva convocatoria, que cuenta con un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros, financiará los traspasos producidos desde el 15 de noviembre de este año 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, asegurando que todos los relevos producidos desde la puesta en marcha del programa cuenten con cobertura económica, ya que la anterior convocatoria cubrió los traspasos producidos hasta el 14 de noviembre de 2025.

Las subvenciones, que se tramitarán en régimen de concesión directa por orden de entrada de las solicitudes, una vez que el expediente esté completo, parten de una cuantía mínima de 10.000 euros, que puede incrementarse significativamente en función del lugar de ubicación del negocio y del perfil del emprendedor, con incentivos adicionales y acumulables para las actividades que se desarrollen en el medio rural, para las asumidas por jóvenes menores de 35 años y por mujeres.

En este sentido, los relevos que se produzcan en municipios de menos de 1.000 habitantes contarán con una ayuda adicional de 4.000 euros y los que se produzcan en municipios de entre 1.001 y 5.000 habitantes, con un suplemento de 2.000 euros.

Por su parte, cuando el traspaso sea asumido por una mujer, la ayuda se incrementará en 4.000 euros; y cuando el nuevo emprendedor sea un joven menor de 35 años contará con un plus de 2.000 euros.

Con estas bonificaciones, los nuevos autónomos pueden obtener ayudas a fondo perdido por un importe de hasta 20.000 euros.

Además, pueden compatibilizar esta subvención con otras ayudas, siempre que no estén destinadas a financiar el mismo objeto. Como contrapartida, los nuevos titulares deberán mantener la actividad y su residencia en Castilla y León durante al menos cinco años.

El plazo de solicitud comenzará el 15 de enero de 2026.

Soporte técnico como valor añadido

Como complemento a estos incentivos directos, se ha convocado también el programa Relevacyl Emprendimiento, dotado con 200.000 euros. Esta línea va dirigida a financiar las actividades de las asociaciones profesionales y entidades de economía social que desarrollen itinerarios de mentoría y consultoría personalizada para apoyar y promover los relevos.

De este modo, la Junta de Castilla y León no sólo aporta ayuda económica, sino que facilita que el nuevo titular cuente con el respaldo de expertos para la elaboración de planes de negocio y relevo o protocolos fiscales, asegurando que la transición del negocio sea técnica y legalmente segura.

Con este paquete de medidas, la Consejería que dirige Leticia García busca transformar el reto demográfico en una oportunidad de futuro, protegiendo el esfuerzo de toda una vida de los empresarios que se jubilan y ofreciendo un horizonte sólido a quienes deciden emprender en Castilla y León.