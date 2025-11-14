La caida de cableado eléctrico corta carretera en Morón de Almazán

Viernes, 14 Noviembre 2025 11:01

Bomberos de la Diputación provincial de Soria del parque de Almazán han acudiado ayer tarde hasta Morón de Almazán para retirar los cables del tendido eléctrico arrancados por un vehículo.

Los Bomberos fueron alertados ayer por la tarde por emergencias, ante la caída de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en la CL-116 a la altura del término municipal de Morón de Almazán, al parecer arrancados al paso de un vehículo por la altura.

Acudieron dos dotaciones con tres profesionales y el primer diagnóstico era que parte del cableado que cruzaba por la carretera y discurría por las fachadas se encontraba en el suelo parte del mismo y la otra parte a punto de caer quedando de forma inestable colgando en la misma fachada.

Se comprobó la presencia de tensión en cableado eléctrico por lo que se realizó un cordón de seguridad a la espera de que la compañía corte el suministro y retire el cableado.

Se necesitó además cortar la carretera CL-116 y calles aledañas a la misma vía.

Hasta el lugar han acudido patrullas de la Guardia Civil (Tráfico y Seguridad ciudadana).

Los vehículos fueron desviados por un camino adyacente y se pudo restablecer el tráfico sobre las 1:00 horas de la madrugada.