Colisión con dos heridos en ronda SO-20, sentido Madrid

Miércoles, 17 Diciembre 2025 08:38

Una UVI móvil se ha desplazado a primera hora de esta mañana para asistir a un herido en un accidente de tráfico ocurrido en la ronda SO-20, sentido Madríd.

Según ha informado el 1-1-2 Emrgencias el accidente se ha registrado a las 7:13 horas de hoy miércoles en el kilómetro 10 de la ronda SO-20, sentido Madríd y ha consistido en una colisión entre una furgoneta y un turismo.

Dos personas han resultado heridas, una de ellas se encontraba inconsciente y atrapada en el vehículo.

Los Bomberos de Soria, la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, se han personado en el lugar del accicdente.

Por otra parte, ayer se registró otro accidente de tráfico en Tejado, en la carretera CL-101, kilómetro 46.

Un camión ha volcado y se ha solicitado asistencia para el conductor, un varón de unos 50 años, consciente y que se encontraba fuera del vehículo.