Belén izquierdo: "Hoy Soria es, objetivamente, una peor ciudad para vivir"

Martes, 16 Diciembre 2025 17:20

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha puesto en evidencia las sombras en la gestión municipal durante el último año, en el debate estado del municipio.

Discurso de la portavoz del Grupo Popular en el debate del estado del municipio

Permítame que no empiece por su intervención si no por la ausencias.

Qué tipo de representantes tiene VOX que no atienden sus obligaciones plenarias.

Ni a mi ni a nadie de mi grupo nos agrada escuchar las mentiras y descalificaciones que se vierten muchas veces en este salón de plenos pero estamos comprometidos en primer lugar con nuestra ciudad Soria, con todos sus vecinos sean votantes nuestros o no.

Respetamos la democracia y el debate y la confrontación de ideas como uno de sus pilares.

No comparto la forma de reinvidicar de Vox que lo que denota es, como he dicho, la falta de compromiso y de respeto por esta corporación y por añadido por esta ciudad.

Y ahora comienzo mi intervención en el debate del Estado del municipio

Hemos pasado la mitad de esta legislatura y si tuviera que resumir este último año en una palabra, esta sería ausencia:

Su ausencia como alcalde de este ayuntamiento.

Ausencia de liderazgo.

Ausencia de gestión.

Y sobre todo, ausencia de compromiso real con la ciudad de Soria y sus vecinos.

Usted está cada día más alejado de esta ciudad.

Usted está más preocupado por garantizarse un asiento donde sea, que por resolver los problemas reales de los sorianos.

El resultado de su ausencia es evidente: Un Ayuntamiento que no funciona, salpicado de escándalos constantes y una ciudad que muchos vecinos ya no reconocen como propia.

Hoy Soria es, objetivamente, una peor ciudad para vivir.

Y voy a explicarle por qué.

UNA CIUDAD PEOR PORQUE CASTIGA AL CIUDADANO.

Una ciudad donde el ciudadano se ha convertido en fuente de financiación, no en destinatario de las políticas públicas como vivienda.

Los impuestos y tasas no dejan de subir, sin que los vecinos perciban mejoras proporcionales en servicios.

Permítale recordarle un dato muy claro:

Soria se sitúa en el Top 3 medalla de bronce de mayor presión fiscal municipal de España, solo detrás de Madrid y Barcelona según el Consejo General de Economistas, mis compañeros. 704,65€ por vecino.

Una fuente, por cierto con más credibilidad para los sorianos que el Sr Muñoz Expósito.

El IBI ha subido en 2024, ha subido en 2025 y volverá a subir en 2026.

La fórmula es sencilla: subir impuestos para cuadrar las cuentas, sin esfuerzo, sin gestión, sin revisar gastos, sin pensar que es lo urgente, lo importante o lo prescindible.

Gastos que no dejan de crecer y en este 2026, año electoral, hay una partida que aumenta con total seguridad: la de gastos de publicidad y comunicación

Más “Aló Ayuntamiento” , Más Aló Sr Martinez más propaganda y menos soluciones.

UN AYUNTAMIENTO PEOR PORQUE NO CUIDA A SU PROPIO PERSONAL.

Colas y esperas de más de 2 horas en el patio de columnas son ya lo normal.

Instalaciones deportivas cerradas un día sí y otro también sin aviso previo por falta de personal.

Una RPT relación de puestos de trabajo que ni está desde 2013 y ni se le espera a corto plazo.

Dos personas de apoyo a su equipo para abordar el problema: y la primera se retiró a la primera dificultad;

y la segunda sigue intentando hacer lo que el concejal de Personal no sabe hacer: negociar en lugar de imponer.

Altísima temporalidad en el empleo.

Un proceso de estabilización que debería haber terminado el año pasado y avanza de forma claramente insuficiente.

Claro ejemplo de que no creen en el rigor y objetividad del personal funcionario, abusando como abusan de la contratación temporal.

Su incapacidad para alcanzar acuerdos ha generado un clima laboral insostenible con numerosos procedimientos judiciales iniciados por los propios trabajadores, muchos de ellos resueltos en contra del Ayuntamieno:

Pluses y productividades en periodos vacacionales, reconocidos por sentencia

Los sabados trabajados y el complemento de festivo para el personal de la audiencia reconocidos por sentencia.

La ausencia de negociación del calendario laboral.

O el ultimo procedimiento iniciado por un numeroso grupo de bomberos …..

Bomberos y policía sin jefatura.

Cambios constantes de técnicos en los distintos departamentos.

Los datos de absentismo y siniestralidad que no se facilitan a pesar de habérselos requido.

Los expedientes disciplinarios que no avazan.

Y el Plan de Igualdad?

Obligatorio desde marzo de 2020 para empresas con más de 250 trabajadores.

¿Dónde está?

¿cuántas sanciones de la inspección han de ser necesarias para que lo confeccionen?

Gobiernan incumpliendo la ley en materia de Igualdad.

Menos lecciones y más ejemplo.

Porque la situación del personal es culpa suya y sólo suya con su decisión de dejar de cubrir plazas. que deteminan la tasa de reposición del personal y reduce año a año la posibilidad de contratación.

UN AYUNTAMIENTO PEOR EN URBANISMO Y DESARROLLO DEL SUELO…..

Un PGOU Plan General de Ordenación Urbana con19 años de antigüedad.

Lo llaman herencia envenenada pero no han hecho absolutamente NADA para cambiarlo.

Han perdido 4 oportunidades para hacer un nuevo Plan …. y llevamos más de la mitad de la quinta Cinco legislaturas y no van a Hacer nada

Muy cómodos están con el.

Mientras tanto plantas de viviendas aparecen de la nada y los tribunales vuelven a recordarles otra vez que las normas y la legalidad son para Todos.

Eso si, sin responsabilidad política alguna.

Cerro de los Moros, silencio …

Por fin se va a completar la adquisición del Palacio de Alcantara….. una inversión en diferido de más de 5 años 3 millones y medio de euros.

La ampliación de la audiencia y sus aledaños se plantea sin tener el acuerdo con la totalidad de los propietarios.

A nivel de obras menores declaraciones responsables de 2023 están siendo archivadas o subsanadas a finales de 2025.

Propuestas algunas de más de 20 años de antigüedad.

PEOR EN VIVIENDA

Y vivienda pública?

Esa pregunta se hacen muchos sorianos.

Y el balance es igual de desolador: ninguna vivienda nueva puesta a disposición de los sorianos este año, pero tampoco los anteriores.

Las viviendas del Trinquete parecen las obras del Pilar…. Eternas.

La vivienda de Camino de los Royales desaparecida.

El inventario de viviendas municipales sin actualizar desde 2022.

Preguntamos en mayo por las 59 viviendas municipales y seguimos sin respuestas.

Y esperamos para 2026, 38 viviendas con espacios colaborativos construidas por la Junta de Castilla y León cuando ustedes han prometido cientos de viviendas.

PEOR EN ATRACCION DE EMPRESAS Y CREACION DE EMPRESAS.

El balance empresarial en el Polígono de Valcorba este año es demoledor: Cero empresas nuevas.

Para darle uso, ceden parcelas al Gobierno ante la incapacidad de atraer inversión privada.

La única parcela vendida desde 2023 es a una empresa que se traslada desde la provincia

Pero si hablamos de ayudas al emprendimiento y mejora de imagen, nos tenemos que remontar al período 2022 -2023 para las ultimas convocatorias, que están aún en 2025 sin resolver.

Las licencias de apertura de establecimientos tardan más de dos años en resolverse pero aquí nadie asume responsabilidad alguna.

Dondé están guardados el Plan de comercio y de Atracción de empresas.?

Invertimos un dinero en su redacción y han quedado en papel guardado porque ustedes son incapaces de asumir las actuaciones que como equipo de gobierno tenían que implementar

Este es el compromiso de este ayuntamiento con emprendedores y empresas sorianos

PEOR EN SERVICIOS Y CONVENIOS.

La lista de convenios vencidos o a punto de expirar abarca ámbitos esenciales como:

Parques y jardines famoso estos días

Autobuses y transporte publico urbano.

Limpieza

Zona Azul

Iluminación navideña

Programación deportiva

Autobuses de Valonsadero

Y suministro eléctrico de edificios municipales.

Entre otros

Este Ayuntamiento funciona en muchos aspectos por inercia administrativa.

PEOR EN MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Las travesías han partido la ciudad de norte a sur de este a oeste.

Hay atascos a cualquier hora, las rotondas en lugar de hacer fluir el trafico, son peligrosas.

Peligrosas tanto para vehículos como para ciclistas, vehículos de movilidad personal o peatones

Las travesías combinan una ejecución deficiente con un mantenimiento incierto a día de hoy pero que recaerá en el bolsillo de los sorianos.

No sólo el mantenimiento sino las mejoras para arreglar en parte la ejecución irracional de su trazado.

Y barato no será.

Las travesías han generado más desplazamientos, más ruido, más contaminación y más accidentes.

Una ciudad menos accesible para vehículos y peatones.

Se han eliminado más de 1.000 plazas de aparcamiento sin alternativa alguna.

Resulta imposible aparcar en la Avenida de Valladolid, Carretera de Logroño, Eduardo Saavedra, la zona de Pajaritos y doctor Fleming, resumiendo en toda la ciudad.

Los parkings disuasorios no existen.

Y la alternativa del transporte público sigue siendo inaccesible para personas con discapacidad y carritos.

Hay quejas de más de 200 usuarios sobre horarios, limpieza y accesibilidad y siguen sin actuar.

Dónde están los datos de atropellos y accidentes por alcance en travesías solicitados por este grupo?

La realidad es tozuda: las travesías están siendo un calvario para los sorianos.

PROMESAS INCUMPLIDAS LEGISLATURA TRAS LEGISLATURA

Desde 2007 hasta hoy:

Museo de los San Juanes

La rehabilitación de la plaza de toros, la Chata

El Palacio de Congresos

La empresa municipal de la vivienda,

Medidas fiscales para la activación de viviendas vacías Incumplida

Bonificaciones fiscales para las viviendas a disposición de la bolsa de alquiler

Mayor patrimonio público de suelo para vivienda,

Gestión urbanística transparente y eficaz…

Soria modelo de ciudad compacta

Impulso al desarrollo económico y el empleo mirando a Valcorba

La revisión del PGOU

La evaluación continua de la gestión

Los consejos sectoriales de turismo y comercio

Los nuevos equipamientos para Policia, bomberos y almacen municipal

La Reordenación urbanística del Parque del Castillo y Mirón con un proyecto paisajístico

Son algunos de los ejemplos.

Promesas repetidas en 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023.

Y volverán en 2027

Porque aquí el problema no es el tiempo.

Es la falta de voluntad política y de gestión.

La gestión es el sello del Partido Popular y el primer gran cambio que van a percibir los sorianos cuando entremos a gobernar junto con la bajada de impuestos.

Porque a modo de conclusión.

Soria es hoy una ciudad convertida en un caos, con un ayuntamiento debilitado, que siempre culpa a otros y nunca asume responsabilidades.

Porque su Ayuntamiento Sr Martinez hoy no funciona y la alocución de hoy suena a despedida.