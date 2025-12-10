Soria ¡Ya! logra que Cortes regionales apoyen reforzar el transporte sanitario

Miércoles, 10 Diciembre 2025 13:39

Soria ¡Ya! ha conseguido hoy que el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprueben su moción para mejorar el transporte sanitario en la comunidad.

La iniciativa, presentada y defendida por el procurador Juan Antonio Palomar, ha contado con el respaldo mayoritario de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular, que se ha abstenido.

Durante su intervención, Palomar ha señalado que en una comunidad extensa y dispersa como Castilla y León "hablar de transporte sanitario es hablar de supervivencia", y ha explicado que en provincias como Soria "los tiempos de respuesta parten ya muy por encima de lo clínicamente seguro".

En este sentido, ha recordado que una sola Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) atiende avisos críticos (infartos, ictus, accidentes de tráfico,...) en más de 10.300 km² y que, debido a que la segunda UVI móvil no opera durante las 24 horas, la provincia queda con un único recurso disponible para traslados interhospitalarios críticos durante la mayor parte del día .

Durante el debate, Palomar ha vuelto a poner de manifiesto la contradicción del Partido Popular y de su único procurador por Soria, Pedro Antonio Heras.

En 2024 defendió que un helicóptero sanitario para la provincia "no era oportuno" porque tenía "pocas activaciones", pero un año después celebró la misma medida cuando fue anunciada por el presidente Fernández Mañueco.

"La situación asistencial no había cambiado, únicamente cambió el membrete de la propuesta", ha señalado.

El procurador soriano ha insistido en que el helicóptero sanitario (HEMS) actual tarda demasiado en llegar a amplias zonas del territorio y no opera de noche.

Por ello ha defendido la implantación de un HEMS con capacidad de vuelo nocturno y la creación de helisuperficies en todas las Zonas Básicas de Salud (ZBS).

También ha reclamado un recurso avanzado con base en Arcos de Jalón, un Soporte Vital Básico estable para la ZBS de Ólvega, la adecuación de las bases de emergencias y el reconocimiento profesional del colectivo de Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES).

Sobre la ambulancia de Soporte Vital Básico para Ólvega, Soria ¡Ya! ha celebrado que el trabajo y presión de sus tres procuradores haya dado sus frutos, tras conocerse en el Pleno la próxima implantación de este servicio en la única Zona Básica de Salud de la provincia de Soria que no dispone de un recurso de emergencias.

"Se solventa así una grave carencia que ha durado demasiado tiempo y que llega unos meses antes de unas elecciones", han señalado desde la plataforma.

La moción aprobada recoge estas actuaciones como compromisos que la Junta deberá desarrollar para reducir tiempos de llegada, reforzar la atención urgente y adaptar el sistema a las características reales del territorio.

Soria ¡Ya! ha lamentado que el Partido Popular se haya vuelto a quedar solo no apoyando con un voto afirmativo medidas dirigidas a corregir deficiencias estructurales que afectan a la atención urgente en zonas rurales y alejadas.

Para Soria ¡YA!, el acuerdo alcanzado representa un avance necesario para que "vivir lejos de un hospital no implique tener menos posibilidades de sobrevivir ante una urgencia", y espera que la Junta lleve a cabo estas medidas a la mayor brevedad posible "tal y como han aprobado hoy la amplia mayoría de los grupos parlamentarios de las Cortes".