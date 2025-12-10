El Conservatorio celebra este jueves tercera edición del "Soria Brass Christmas"

Miércoles, 10 Diciembre 2025 07:35

El Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca de Soria, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, ha convocado la tercera edición del ‘Soria Brass Christmas’, acto que se celebrará a partir de las 19.00 horas de este jueves 11 de diciembre, en la plaza Mariano Granados de la capital.

La cita reunirá a numerosos intérpretes de instrumentos de viento metal y percusión, en un festival navideño ya consolidado en la agenda cultural soriana.

Con la celebración de este evento, el Conservatorio Profesional de Música de Soria vuelve a apostar por una propuesta musical abierta y participativa.

En este sentido, la organización ha destacado que el encuentro no solo está dirigido al alumnado del centro, sino a cualquier persona que toque un instrumento de viento metal o percusión y desee compartir la experiencia, fomentando así la convivencia y el intercambio musical entre músicos de diferentes procedencias.

En esta edición, trompetas, trompas, trombones, bombardinos, tubas y diversos instrumentos de percusión se unirán para interpretar un variado repertorio propio de estas fechas.

A ellos se sumará además el grupo de batucada Kilombó, aportando ritmo, colorido y energía a una propuesta que pretende, un año más, hacer disfrutar de la música a todos los participantes y espectadores.

Alrededor de 90 músicos participarán en este encuentro, procedentes tanto de Soria capital como de numerosos municipios de la provincia, entre ellos El Burgo de Osma, Almazán, Golmayo y Tardelcuende, además de otras ciudades españolas como Toledo, Burgos y Valladolid.

Como ya se destacó en ediciones anteriores, el ‘Soria Brass Christmas’ surgió con el objetivo de visibilizar el trabajo de las agrupaciones de viento metal y crear un espacio de colaboración entre músicos de diferentes edades y procedencias, remarcando “la importancia de acercar la música a la calle y al ciudadano”, un aspecto que se mantiene como seña de identidad del evento y que este año volverá a estar presente gracias a la localización en pleno corazón de Soria.

Con esta tercera edición, el encuentro reafirma su vocación de continuidad y su condición de cita navideña imprescindible. El Conservatorio prevé mantener el esquema colaborativo que tan buena acogida ha tenido en años anteriores y consolidar, paso a paso, un evento que ya forma parte de las actividades culturales destacadas de la Navidad en la ciudad.

El ‘Soria Brass Christmas’ vuelve a posicionarse como una muestra de convivencia musical, talento local y espíritu navideño, abierta a todos los públicos. Como manifiestan desde el Conservatorio, “una ocasión perfecta para vivir la Navidad con música en directo en pleno centro de la ciudad”.