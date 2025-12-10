La Junta habilita helipuerto en hospital Santa Bárbara para operar durante 24 horas

Miércoles, 10 Diciembre 2025 13:48

La Junta de Castilla y León ya ha iniciado las obras para que el helipuerto del Hospital Universitario Santa Bárbara pueda operar 24 horas, incluidos los traslados nocturnos.

Los trabajos incluyen: elevación de la solera del helipuerto; instalación de un nuevo sistema de iluminación y balizamiento por radiofrecuencia; refuerzo del sistema contra incendios.

La inversión total rondará los 400.000 euros, y los trabajos finalizarán antes de que termine el año, permitiendo quelos traslados aéreos urgentes puedan realizarse también de noche.

A esta actuación se suma el proyecto del nuevo helipuerto sanitario en el ATI de Garray, donde ya se ha autorizado la cesión de los terrenos necesarios para instalar una base HEMS con hangar y plataforma de operaciones.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad de las Cortes, José María Sánchez, ha confirmado esta inversión en el pleno de este miércoles en las Cortes regionales y ha avanzado que Ólvega contará con una de las 14 nuevas ambulancias comprometidas por el presidente de la Junta de Castilla y León dentro del refuerzo del sistema de emergencias sanitarias.

Sánchez ha subrayado también que, dentro del nuevo contrato de emergencias, Soria pasará a contar con su propio helicóptero sanitario, una medida largamente demandada.

El portavoz ha explicado que la comunidad dispondrá en 2026 de 10 helicópteros sanitarios con bases en Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

“Estamos hablando de un avance histórico”, ha afirmado Sánchez. “

Soria tendrá un helicóptero sanitario propio, que permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar la atención a pacientes críticos y reforzar la equidad territorial en el acceso a los servicios de emergencia”.

Sánchez ha recordado que el 62% de las Unidades de Soporte Vital Básico en Castilla y León están ubicadas en zonas rurales, demostrando el compromiso de la Junta con la equidad territorial.

También ha señalado que los vehículos de intervención rápida, tal y como algunos grupos han propuesto, no mejorarían la respuesta sanitaria, dado que “su implantación supondría debilitar la capacidad de traslado medicalizado”.

Por ello, la prioridad del sistema es reforzar los recursos que garantizan un transporte seguro y medicalizado, como ambulancias y helicópteros.

“Soria está recibiendo inversiones reales por parte de la Junta, mejoras concretas y un refuerzo que tendrá un impacto inmediato en la vida de miles de personas”, ha concluido el portavoz en Sanidad del GPP.

Se trata de una reivindicación histórica de la comarca del Moncayo que ahora se hace realidad gracias, según ha resaltado, a la apuesta del Ejecutivo autonómico por mejorar la atención sanitaria en las zonas rurales.

“Una de las nuevas ambulancias se incorporará a Ólvega”, ha confirmado Sánchez, recordando que los municipios de la Zona Básica de Salud se encuentran ya dentro de un tiempo de respuesta inferior a los 30 minutos, pero que este refuerzo permitirá mejorar la capacidad asistencial y la seguridad de los vecinos.