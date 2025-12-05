Viernes, 05 Diciembre 2025
Mujer atropellada en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria

Una mujer de 55 años ha sido atropellada esta tarde en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria.

El atropello, según la información facilitada por 1-1-2 Emergencias, se ha registrado a las 17:57 horas, en el número 4 de la calle Eduardo Saavedra

Una mujer de unos 55 años ha sido atropellada por un turismo, estaba consciente y no tenía heridas aparentes, en principio leve, cuando ha llegado la ambulancia sanitaria al lugar del siniesrtro.

Se ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

