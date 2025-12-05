Mujer atropellada en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria
Una mujer de 55 años ha sido atropellada esta tarde en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria.
El atropello, según la información facilitada por 1-1-2 Emergencias, se ha registrado a las 17:57 horas, en el número 4 de la calle Eduardo Saavedra
Una mujer de unos 55 años ha sido atropellada por un turismo, estaba consciente y no tenía heridas aparentes, en principio leve, cuando ha llegado la ambulancia sanitaria al lugar del siniesrtro.
Se ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.