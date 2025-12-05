Mujer atropellada en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria

Viernes, 05 Diciembre 2025 18:23

Una mujer de 55 años ha sido atropellada esta tarde en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria.

El atropello, según la información facilitada por 1-1-2 Emergencias, se ha registrado a las 17:57 horas, en el número 4 de la calle Eduardo Saavedra

Una mujer de unos 55 años ha sido atropellada por un turismo, estaba consciente y no tenía heridas aparentes, en principio leve, cuando ha llegado la ambulancia sanitaria al lugar del siniesrtro.

Se ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.