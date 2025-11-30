El Gobierno crea nueve nuevos centros de excelencia de FP, uno de ellos en Soria

Domingo, 30 Noviembre 2025 09:09

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado la resolución por la cual se conceden las ayudas para la creación de nueve nuevos centros de excelencia, que harán que la Red Nacional de Centros de Excelencia en FP se componga de un total de 75 centros desde que se creó en el año 2022. Entre ellos se encuentra uno de Soria.

Las ayudas concedidas han ascendido a 7.295.710,89 euros, a las que se añaden 27.073.102,66 euros distribuidos entre los 66 centros que ya pertenecían a la red y que irán destinadas al mantenimiento de estos centros. En total y sólo este año, las dos convocatorias de ayudas aprobadas ascienden a 34.368.813,55 euros.

Desde su creación, el Ministerio ha financiado esta red con un montante total de 111.863.888,35 euros.

La Red de Centros se configura como un conjunto de centros tractores en los que se invierte para desarrollar proyectos de innovación en colaboración con otros centros y empresas y que sirve de referencia a la hora de formar, tanto a profesionales de los distintos sectores productivos, como al profesorado.

Es, además, estratégica para la política en materia de Formación Profesional impulsada por el Gobierno con el fin de desarrollar la innovación y la formación de la ciudadanía en sectores prioritarios para la economía española.

Durante los años 2022, 2023 y 2024 se ha construido la Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional, que se han convertido en la vanguardia de la innovación y en un referente a nivel europeo en materia de formación.

Esta red, que hasta ahora estaba formada por 66 centros, cuenta con representación de 18 sectores estratégicos.

Con esta ampliación, se garantiza la continuidad de esta red como un referente en innovación e investigación aplicada para sectores prioritarios en el desarrollo de la economía española.

El trabajo en red entre los centros de diferentes comunidades, clasificados en sectores estratégicos para la economía española, ha generado un ecosistema estable que supera las fronteras de las propias comunidades y homogeniza la Formación Profesional en España.

También ha supuesto una revolución en el funcionamiento de los centros, la colaboración con las empresas y el rol docente del profesorado de FP, lo que supone la verdadera modernización del sistema de FP. Este trabajo, además, permite la transferencia de conocimiento que alcanza al resto de centros no pertenecientes a la red y que ha permeado en todo el territorio español.

Estos son los centros que han sido adjudicados como centros de excelencia y las familias profesionales de las que serán referentes:

Cataluña: Institut Illa dels Banyols. Aeronáutico.

Aragón: CPIFP Los Enlaces. Audiovisual.

Galicia: CIFP Universidade Laboral. Marítimo Pesquera.

Castilla y León: CIFP Pico Frentes. Construcción y Sostenibilidad Energética.

País Vasco: CIFP Construcción LHII. Construcción y Sostenibilidad Energética.

Valencia: IES Dr Lluis Simarro. IA y Big Data.

Murcia: CIFP Carlos III. IA y Big Data.

Andalucía: IES El Tablero. Transporte y Logística.

Canarias: CIFP Cruz de Piedra. Transporte y Logística.