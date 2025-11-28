Torrezno de Soria y TASO Producciones apuestan por descubrir talento artístico local

Viernes, 28 Noviembre 2025 09:35

"El Talento con Torrezno" es el nuevo formato ideado por la asociación que agrupa a los productores de torrezno de Soria y TASO Producciones para dar visibilidad a artistas locales.

Este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Botánico Café Teatro, diferentes artistas inscritos en el concurso se disputarán la contratación artística de la actuación ganadora en el evento Feliz Torrezno Nuevo de este año. Torrezno de Soria junto a TASO Producciones crean este nuevo formato llamado “El talento con Torrezno” para dar a visibilidad a artistas locales y darles la

oportunidad de mostrar su voz sobre las tablas del evento itinerante de la provincia.

A este concurso se han presentado artistas desde los 18 hasta los 44 años y con gran variedad de estilos musicales desde grandes éxitos pop hasta creaciones más urbanas.

Sobre el escenario del concurso se subirán cinco artistas finalistas que seguro sorprenderán al público asistente con su talento vocal.

La apertura de puertas será a las 18:00 horas, y la entrada será libre hasta completar aforo.

La duración estimada será de una hora y media y posteriormente se continuará con una sesión DJ.

“Hemos visto las propuestas de los artistas seleccionados y creemos que va a tenerlo complicado el jurado”, ha explicado el organizador Iván Manrique.

“Después de haberlo comprobado con Soria Talent, me alegra descubrir que en Soria sigue creciendo el talento en grandes cantidades”, ha añadido Manrique.

Feliz Torrezno Nuevo, es un evento novedoso donde se toman las precampanadas con doce trozos de Torrezno de Soria de la suerte a las 12 horas del mediodía, apadrinados por un artista con repercusión nacional.

En la anterior edición la madrina del evento fue la cantante Natalia de Operación Triunfo.

Además, se acompaña la jornada por diferentes actuaciones musicales y DJ para disfrutar de la celebración como se merece.