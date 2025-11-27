Unai Sordo participa en acto en Soria para homenajear a presos politicos del franquismo

Jueves, 27 Noviembre 2025 16:36

El Espacio Santa Clara de Soria acogerá el próximo sábado el acto que han organizado CCOO y la Fundación 1º de Mayo para rendir homenaje a los presos políticos del franquismo que salieron de la cárcel el 1 de diciembre de 1975 una vez que el futuro rey, Juan Carlos I, firmara la amnistía parcial el 25 de noviembre tras la muerte del dictador el 20 de noviembre.

El acto será el sábado, 29 de noviembre, comenzará a las 12.00 y contará con la presencia del secretario general de CCOO, Unai Sordo.

CCOO y la Fundación 1º de Mayo han invitado hoy a toda la ciudadanía a recordar y rendir homenaje a los presos políticos del franquismo.

Muchos de los 700 que había en las cárceles españolas en 1975, fueron amnistiados el 25 de noviembre de ese año, cinco días después de la muerte del dictador.

El primer telegrama que se envió comunicando la libertad inmediata y definitiva tiene fecha de 29 de noviembre e indultaba al soriano Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y Juan Marcos Muñoz Zapico.

El acto, que se celebrará en el Espacio Santa Clara el día 29 de noviembre, conmemora, precisamente, la salida de los presos políticos tras el indulto parcial del 25 de noviembre de 1975.

Además, rememora aquel momento del 1 de diciembre cuando, a las 4 de la madrugada, les permitieron salir de la cárcel.

Momento en el que sus familias pudieron abrazarse a sus seres queridos tras años presos simplemente por luchar a favor de los derechos y libertades y contra la dictadura franquista.