La GASSO entrega los Premios Investigación e Innovación 2025

Jueves, 27 Noviembre 2025 16:06

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) ha celebrado este jueves, en el salón de actos del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, la I Jornada de Reconocimiento a la Investigación e Innovación en la que se han entregado los Premios 2025 en sus cinco categorías: Proyecto de Investigación, Publicación Científica, Comunicación Científica, Trabajo de Investigación en Formación Especializada e Innovación y Mejora.

En esta jornada, cuya programación se ha distribuido en dos bloques (Espacio Innovación y Espacio Investigación), también se han expuesto los proyectos de Innovación de la GASSO finalistas en el 3º Concurso de Retos SACyL, así como el primer premio de Investigación Biosanitaria en Atención Primaria de Castilla y León y los proyectos seleccionados en la convocatoria de ayudas a la investigación de la Gerencia Regional de Salud.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, ha inaugurado la jornada y, entre otras cosas, ha destacado el esfuerzo y la implicación en investigación e innovación desarrolladas a lo largo del año por los profesionales de la GASSO y ha hecho hincapié en que el reconocimiento y la gestión del conocimiento revierten en la calidad de todos los niveles asistenciales cumpliendo así uno de los objetivos clave del Plan Estratégico 2022-2025.

La valoración de los proyectos premiados por la GASSO se ha llevado a cabo por un jurado compuesto por miembros de la Comisión de Investigación y la Comisión de Innovación y Tecnologías del Área de Salud de Soria, donde se ha valorado la justificación, el interés científico/clínico, el diseño, la validez, la magnitud y la precisión de los resultados, su aplicabilidad y el medio de difusión.

El acto ha sido conducido por Elena Jiménez, subdirectora médica de Calidad e Investigación de la GASSO.

La directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Soria (CAUSO) y presidenta de la Comisión de Investigación, Marta León Téllez, ha clausurado la I Jornada de Reconocimiento a la Investigación e Innovación de la GASSO.

Espacio innovación

En la primera parte de la jornada, Espacio Innovación, el neumólogo David Jerves Donoso ha expuesto el proyecto ‘AnginGen, herramienta innovadora en salud para diagnóstico clínico no invasivo de la sarcopenia’, que obtuvo el premio en la categoría Medicina Personalizada y de Precisión en el 3º Concurso de Retos de Innovación, cuyo fallo se hizo público en el 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León.

Por su parte, la enfermera de Urología Natalia Cubillo Miguel, que consiguió un accésit en la categoría Humanización, Cuidados y Calidad y Seguridad del Paciente en el 3º Concurso de Retos de Innovación, ha presentado el proyecto ‘Diseño, fabricación, desarrollo e implementación de un sistema dispensador de material a pie de cama para la mejora de la adherencia al proyecto Flebitis Zero y el mantenimiento de catéteres centrales’.

Al final de este bloque, se ha hecho entrega del Premio de Innovación y Mejora de la GASSO 2025, que ha recaído en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el proyecto ‘Monitorización remota de dispositivos cardiacos: experiencia piloto en un entorno rural envejecido’.

La iniciativa introduce un sistema de seguimiento remoto de marcapasos en pacientes mayores residentes en el medio rural, con el fin de mejorar el control clínico y reducir las visitas presenciales. Este programa se implementa tras la fase postoperatoria e incluye educación al paciente y a la familia, la entrega e instalación del transmisor, la supervisión remota centralizada y la coordinación médica ante alertas.

El objetivo es evaluar la viabilidad y efectividad de este modelo, describir su implementación y compararlo con la evidencia internacional. Los primeros resultados muestran una mayor comodidad y seguridad para los pacientes, a pesar de que se presentan desafíos como la falta de cobertura en algunas zonas.

Asimismo, se ha concedido un accésit en esta categoría a los Servicios de Rehabilitación y Traumatología por el proyecto ‘Creación e implantación de una escuela de rodilla en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria’.

La escuela de rodilla prepara a los pacientes que van a someterse a una prótesis total de rodilla, con el fin de mejorar su estado previo, reducir miedos y favorecer una recuperación más rápida y autónoma. Para ello, se llevan a cabo charlas teórico-prácticas multidisciplinares y se entrega un libreto educativo. En estas sesiones se explica la cirugía, la hospitalización, los cuidados, y se enseñan ejercicios pre y postoperatorios.

Otro accésit ha sido para al proyecto ‘Potenciales evocados auditivos de estado estable ASSR/ABBR’ del médico del Servicio de Otorrinolaringología, Javier Martínez Subías.

Este proyecto implanta en el Hospital Universitario Santa Bárbara pruebas objetivas de audición mediante potenciales evocados auditivos (ASSR y ABR) para mejorar el diagnóstico de hipoacusia, especialmente en recién nacidos que no superan el cribado auditivo neonatal y en adultos que no pueden colaborar en audiometrías convencionales.

Espacio Investigación

En este segundo bloque, el fisioterapeuta Héctor Hernández Lázaro, primer premio de Investigación Biosanitaria en Atención Primaria Castilla y León 2025, galardón que se entregó en el 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud celebrado en Burgos, ha presentado el proyecto ‘Desarrollo de un conjunto básico de la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud (CIF) para la atención comunitaria de afecciones músculo-esqueléticas postagudas en unidades de fisioterapia en Atención Primaria’.

Además, se han dado a conocer los cuatros proyectos de investigación de la GASSO seleccionados en la convocatoria de ayudas de la Gerencia Regional de Salud 2025, publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) este martes 25 de noviembre.

Los proyectos son:

‘PSYAPP, validación de una aplicación móvil para la gestión eficaz de la salud en enfermos mentales: un ensayo clínico aleatorizado’, que ha referido la investigadora principal Marta Llorente Alonso, enfermera especialista de la Unidad de Salud Mental del CAUSO.

‘Estudio de validación de biomarcadores de disfunción endotelial como factores pronósticos en sepsis’, que ha presentado por el investigador principal Miguel Javier Ugalde Azpiazu, médico interno residente de la especialidad de Medicina Intensiva del CAUSO.

‘Estudio piloto de evaluación de la efectividad y seguridad del tratamiento con plasma autólogo rico en plaquetas de las úlceras cutáneas crónicas refractarias a terapia convencional en pacientes con pluripatología crónica compleja G3 asistidos en la GASSO’, que ha explicado el investigador principal Conrado Jorge Finnigan, licenciado especialista del Servicio de Dermatología del CAUSO.

‘Estudio comparativo sobre la potencia diagnóstica de las diferentes modalidades de biopsia prostática transperineal ecodirigida para el diagnóstico de cáncer de próstata en la provincia de Soria. Estudio BioCaP-SO’, sobre el que ha disertado la investigadora principal Verónica Gómez Sanz, médica interna residente de Urología del CAUSO.

Finalmente, se ha hecho entrega de los Premios de Investigación de la GASSO 2025:

-Premio Proyecto de Investigación. ‘Escuela de hombro: ensayo clínico aleatorizado sin medicamento’, de Héctor Hernández Lázaro, fisioterapeuta de Atención Primaria. Esta iniciativa evalúa si una escuela de hombro basada en ejercicio terapéutico en grupo mejora el dolor, la función y la calidad de vida en pacientes con ‘Síndrome de Impingement subacromial’, comparado con la fisioterapia convencional.

En esta categoría se ha concedido un accésit al proyecto ‘Exploración y análisis de la incoherencia en el discurso de individuos con esquizofrenia: desarrollo de un algoritmo de aprendizaje automático para diagnóstico y evaluación de la enfermedad’, de Nora Palomar Ciria, médico del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del CAUSO. En este estudio se comparan discursos de pacientes y personas sanas mediante cuestionarios, y los datos se analizan con técnicas de procesamiento del lenguaje y machine learning.

-Premio Publicación Científica. ‘Análisis de biomarcadores sanguíneos y rendimiento deportivo en atletas de crossfit que utilizan la Mascarilla de Entrenamiento de Elevación 2.0 tras la infección por SARS-CoV-2, expuesto por el neumólogo del CAUSO, David Jerves. Este estudio evalúa comparativamente el perfil hematológico y el rendimiento deportivo en practicantes de crossfit que entrenaron con la Máscara de Entrenamiento de Elevación (ETM) 2.0, en condiciones de hipoxia simulada, tras recuperarse de la COVID-19.

-Premio Comunicación Científica. ‘El mundo rural y la enfermera comunitaria como una oportunidad’, de la enfermera de Atención Primaria del Centro de Salud Soria Sur Yolanda Lapeña. El estudio presentado en esta comunicación científica explora cómo la enfermería comunitaria puede mejorar la salud y el bienestar en un pueblo rural de Soria fortaleciendo la red vecinal y promoviendo el autocuidado.

En esta categoría se ha concedido un accésit al ‘Estudio Minotauro: manejo del cáncer urotelial músculo-invasivo en el Norte de España en la era de la inmunoterapia adyuvante’, de Amaya Díaz de Cerio Echarri, médico del Servicio de Oncología. Este estudio concluye que, pese a los avances, la inmunoterapia adyuvante está infrautilizada en la práctica clínica real, mientras que la QT neoadyuvante continua como pilar del tratamiento de este tipo de cáncer.

-Premio Trabajo de Investigación en Formación Especializada. ‘Crioterapia prostática total versus prostatectomía radical en el cáncer de próstata de alto riesgo’, de Alejandro Reviriego Barrús, médico interno residente de Urología. El estudio compara la crioablación de la próstata con la prostatectomía radical en cáncer de próstata de alto riesgo