Concentración en Delegación de la Junta para reclamar más personal en Educación

Jueves, 27 Noviembre 2025 15:52

Medio centenar de empleados públicos se han concentrado al mediodía de hoy a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en Soria para reclamar más personal en el sector educativo. La precariedad repercute en la calidad del servicio, han resaltado.

La Junta de Personal de Servicios Periféricos, la Junta de Personal Docente y el Comité de Empresa han denunciado conjuntamente la "grave" situación de la plantilla en la Dirección provincial de Educación de Soria y en los centros educativos de toda la provincia.

Esta carencia motiva, según han explicado, que se produzca una situación de caos en la Dirección provincial de Educación, unaa situación "endémica", ya que viene arrastrándose desde hace muchos años y "sistémica", porque afecta no solo a la propia Dirección provincial sino también a los centros educativos.

El problema, según han denunciado, no se circunscribe únicamente a la provincia de Soria sino que afecta de igual manera a las restantes provincias de Castilla y León.

"La continuada falta de personal está provocando problemas de salud en los trabajadores por la sobrecarga de trabajo y el estrés que genera. Y, lejos de solucionarse, el año pasado se redujo el número de puestos de trabajo, derivado de una modificación de las plantilas", han denunciado.

Esta falta de persona dificulta la gestión de diferentes trámites en la Dirección provincial de Educación tanto económicos como contratación y gestión de personal, nominas, expedición de certificaciones o becas.

"Todo ello repercute en una pérdida de calidad del sistema educativo que ya resulta intolerable tanto para los trabajadores como para el alumnado y las familias", han denunciado.

Por todo ello, han exigido a la Consejería de la Presidencia que revise la RPT de Educación en toda Castilla y León, y se cubran todos los puestos de trabajo, tantos en los centros educativos como enlas direcciones provinciales de Educación.