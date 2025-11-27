La FCCR entrega Premio Nacional de Investigación a Carola García de Vinuesa

Jueves, 27 Noviembre 2025 15:31

El Mes de la Salud concluye mañana viernes con la entrega del Premio Nacional de Investigación a Carola García de Vinuesa.

El Mes de la Salud “Soria Saludable”, impulsado por la Fundación Científica Caja Rural de Soria, celebrará su acto de clausura mañana viernes 28 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina, con la entrega del Premio Nacional de Investigación a la científica Carola García de Vinuesa, investigadora de prestigio internacional con ascendencia soriana.

La clausura incluirá una conferencia abierta al público impartida por la propia Carola García de Vinuesa, que tendrá lugar antes de recibir el galardón.

Con este acto se pone punto final a un programa que comenzó con la conferencia del psicólogo y divulgador Rafael Santandreu, centrada en el bienestar emocional y la fortaleza mental. El ciclo continuó con la ponencia del doctor Carlos Aguilar, jefe de Hematología del Hospital Santa Bárbara, en una sesión dedicada a los avances en el tratamiento de enfermedades oncohematológicas.

El Mes de la Salud cierra así una edición que ha buscado abordar la salud desde una perspectiva integral, combinando bienestar emocional, divulgación científica y reconocimiento a la investigación.

La entrada es libre hasta completar aforo.