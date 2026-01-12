MujeDOC selecciona películas para IX festival de cine documental

Lunes, 12 Enero 2026 16:07

mujerDOC – IX Festival Internacional de Cine Documental sobre Género, organizado por la ONG Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria, ya tiene la selección de las películas que optarán por los Premios de la próxima edición.

Las obras, llegadas desde todos los rincones del mundo, recogen temas relacionados con las reivindicaciones por la igualdad y la agenda feminista. Son documentales producidos a partir del 1 de enero de 2023 que han sido seleccionados entre más de 300 películas presentadas para esta edición.

El Comité de Selección quiere agradecer a todas las películas recibidas su participación en el festival y reconocer el valor y la calidad de todos los trabajos presentados.

El festival se desarrollará en marzo de 2026 en Soria y on line en la plataforma FILMIN. Hasta esa fecha el Festival seguirá viajando por el mundo a través de ventanas en el exterior como ya lo ha hecho en Colombia, México, Jordania o Marruecos.

TÍTULOS DE LAS PELÍCULAS SELECCIONADAS A CONCURSO

Disonancia. Raquel Larrosa. España. 2025. 25 min.

Sangre Violenta. Edna Diaz, Arturo R. Jiménez. México. 2024. 15 min.

Kick off. Roser Corella Perelló, Stefano Obino. Alemania, España. 2025. 67 min.

Revolución extranjera. Daniel Gandra, Diana Gandra. España. 2025. 29 min.

Girls don´t cry. Sigrid Klausmann. Alemania. 2025. 89 min.

Lion's wrinkle and Crow's feet. Juliette Léonard. Bélgica. 2024. 24 min.

Cara de bicicleta. Amaia Nerekan Umaran, Itziar Zorita Agirre. España. 2025.

23 min.

Sisters. Julia Zahar. Francia. 2025. 60 min.

Mermaids of Mannar. Greeshma S. India. 2024. 18 min.

Llámame Sinsorga. Paula Iglesias, Marta Gómez. España. 2025. 88 min.

As we are. Annabelle Abdul. Francia. 2024. 23 min.

It Starts with us. Amelia Tovey. Australia. 2025. 29 min.

To be. Irene Felici, Egle Pappalardo. Italia. 2025. 60 min.

Orain zer. Ainhoa Urgoitia Santamaría. España. 2025. 14 min.

Au revoir Kabul. Latifa Sakhizada, Alfredo Lobo. España. 2025. 25 min.

Ties. Tassia Quirino. Reino Unido. 2025. 46 min

Burcu's Angels. Özgün Gündüz. Canadá. 2025. 20 min.

Comparsa. Vickie Curtis, Doug Anderson. Guatemala, USA. 2025. 79 min.

Naaz. Bakhtawar Tagar. USA. 2025. 14 min.

Cecilia Bartolomé. Giovanna Ribes. España. 2025. 97 min.

Girls move mountains. Anna Huix. España. 2023. 20 min.

Cautivas. Itxaso Díaz. España. 2025. 20 min.

Dance me to the end. Camille Ghekiere. Bélgica. 2024. 62 min.

Mariem. Javier Corcuera. España. 2025. 15 min.

Abortion dream team. Karolina Lucyna Domagalska. Polonia. 2024. 80 min.