USO denuncia situación precaria del servicio de la Policia Local de Soria

Miércoles, 14 Enero 2026 09:36

La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este miércoles que la incompetencia política en el Ayuntamiento de Soria está poniendo en riesgo la seguridad ciudada de los ciudadanos y pisoteando la dignidad de los empleados públicos, ante la falta de cobertura de las plazas anunciadas en noviembre para reforzar la Policía Local.

El 26 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento anunció Wa bombo y platillo" la convocatoria de nueve plazas de Policía Local, intentando acallar las protestas sindicales motivadas por la grave y crónica falta de personal que sufre no solo la Policía, sino la práctica totalidad de los servicios municipales.

Hoy, meses después, la realidad es la de siempre: anuncios vacíos y ninguna solución real, ha lamentado USO en un comunicado.

Desde USO han expresado alto y claro que la incompetencia política está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana de los sorianos y sorianas y pisoteando la dignidad de los empleados públicos.

"Exigimos responsabilidad. Exigimos responsabilidades, el inicio inmediato de una negociación real y soluciones urgentes. Basta de propaganda. Soria no puede seguir pagando un año más, en 2026, la dejadez de su Ayuntamiento", ha censurado.

Los sindicatos llevan años denunciando el abandono sistemático, la degradación de las condiciones laborales y la absoluta falta de respeto hacia los empleados públicos por parte del Ayuntamiento.

Con RPTs denunciadas, servicios bajo mínimos y peticiones reiteradas de refuerzos en Policía, Bomberos, Almacén, Socorrismo y otros departamentos, la respuesta municipal ha sido el silencio, el desprecio al diálogo y la imposición autoritaria.

Las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia para cubrir las nueve plazas de la Policía Local son un ejemplo más de esta forma de actuar: erróneas, ilegales y no negociadas.

"Mantienen requisitos derogados por ley, como la exigencia de una altura mínima, y fueron aprobadas sin pasar por la mesa paritaria, vulnerando de forma flagrante la negociación colectiva", ha denunciado.

El Ayuntamiento, por medio de su concejal de Personal, amenazó a las organizaciones sindicales; o se aprobaban las bases tal y como quería la Administración o no habría convocatoria.

"El concepto "democrático" sobre participación y negociación del concejal Éder García, es de sobra conocido. Su iniquidad política también lo es. Las bases se impusieron unilateralmente… y ni siquiera así han sido capaces de sacar el proceso en plazo", ha censurado.

USO ha recordado que ya advirtió públicamente de que, con esta nefasta gestión, los agentes no podrían incorporarse a la Academia en enero, retrasando su entrada en servicio hasta septiembre de 2027.

Esa realidad asegura dos "Sanjuanes" más con plantillas bajo mínimos y policías desbordados, ha avanzado.

Hace más de un año USO exigió que estas plazas se convocaran urgentemente, más aún cuando no aplica tasa de reposición.

El Ayuntamiento prefirió dejar las plazas vacantes, igual que ha hecho con el Cuerpo de Bomberos, cada día más reducido y sobrecargado de guardias extraordinarias abonadas a mitad de su valor hora, mientras mantiene la perpetua situación de interinidad en la Jefatura del Servicio.

USO ha calificado de insostenible el mantenimiento del actual servicio policial, con turnos nocturnos con tres agentes, sin medios adecuados ni equipamiento digno.

"Uniformes sin renovar desde hace más de ocho años; chalecos antibalas obsoletos, inservibles y no adaptados a mujeres; coches patrulla en mal estado y con muchísimos kilómetros. Instalaciones inoperativas y obsoletas o vestuarios sin perchas ni bancos donde cambiarse y pertrecharse", ha denunciado.

Año de Franco

La profusión de actos para recordarnos la muerte del Dictador, no ha promovido sin embargo al responsable de Seguridad ciudadana, Alcalde de Soria y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a sustituir un reglamento interno de la Policia Local con el que parecen encontrarse cómodos, el Reglamento Policial franquista de 1947, desoyendo no ya las denuncias de la Unión sindical Obrera, sino las propias recomendaciones del mismísimo Procurador del Común de Castilla y León.

La sombra autoritaria del franquismo se sigue proyectando en el Ayuntamiento de Soria por medio de un modelo de gestión basado en la imposición, el miedo, el “ordeno y mando” y la ausencia de toda planificación, que impone resolver servicios previsibles mediante el recurso a la sobrecarga de trabajo y a las horas extraordinarias.

Este sindicato ha propuesto soluciones reales —planes de empleo, refuerzos inmediatos, negociación seria— durante años. No se ha tenido en cuenta ninguna.

Mientras tanto, el Ayuntamiento externaliza servicios, mira hacia otro lado y actúa como si sus propios trabajadores fueran el problema.