El Ayuntamiento retirará año y tres meses después la pasarela peatonal del Soto Playa

Sábado, 10 Enero 2026 09:00

El próximo lunes comenzarán los trabajos para sustituir la pasarela peatonal en el Soto Playa, que desde octubre de 2024 presenta una imagen deplorable de la ciudad, caída parcialmente sobre el cauce del Duero.

El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, ha confirmado que el lunes próximo comenzarán los trabajos para eliminar el arbolado en la zona de la pasarela, para que se pueda instalar la grúa que materialice la demandada retirada de la pasarela peatonal.

Pero habrá que esperar meses para que la solución definitiva llegue a buen puerto, en el Soto Playa.

El Ayuntamiento tendrá que valorar si se puedan aprovechar el entramado de hierro de la pasarela para la nueva pasarela, una idea expuesta ya hace año y tres meses, cuando un árbol del Soto Playa, por la tormenta, se precipitó sobre la pasarela y la partió en dos.

Lo más probable es que finalmente se opte por una nueva pasarela, lo que abrirá el paso a un nuevo proceso administrativo para licitar este contrato.

El Ayuntamiento ha asegurado que tratarán que el proceso administrativo sea lo más corto posible, pero será al menos meses lo que necesite.

Tramites administrativos

El 3 de julio de 2025, el Ayuntamiento, después de más de medio año de la rotura de la pasarela, adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución de la nueva pasarela con un plazo de 20 días tras la firma del contrato y un precio de 17.666 euros, IVA incluido, para presentar las alternativas.

La pasarela peatonal del Soto Playa lleva desde octubre de 2024 semihundida e inutilizada y ofreciendo una lamentable imagen en un entorno privilegiado, cuando el temporal Kirk provocó la caía de árboles en este paraje y uno de ellos impactó sobre la pasarela.

La imagen que ha ofrecido durante meses ha sido criticada por la oposición municipal.

La portavoz popular Belén Izquierdo aseguró este último verano que mientras el alcalde daba lecciones sobre el poder transformador de las políticas locales en Nueva York, los sorianos seguían sufriendo las consecuencias de sus políticas locales en el día a día.

“Esta es la imagen que tenemos los sorianos de un alcalde que está más preocupado por su carrera política que por su compromiso por los sorianos”, señaló.