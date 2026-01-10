El Ayuntamiento somete a consulta a ordenanza para regular Zona de Bajas Emisiones (ZBE)

Sábado, 10 Enero 2026 08:50

El Ayuntamiento de Soria ha abierto el plazo para que los ciudadanos puedan aportar sugerencias a la futura ordenanza que regule la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en la ciudad, en la apuesta socialista por avanzar en los postulados de la agenda 2030.

El Ayuntamiento ha abierto un periodo de consulta pública durante enero para realizar aportaciones a la ordenanza que regulará la implantación de esta ZBE, a la que no está obligada Soria por su reducido padrón (menos de 50.000 habitantes) y que es rechazada por al menos una parte de los vecinos, que consideran que harán todavía más incómoda de la ciudad en sus desplazamientos diarios.

El equipo socialista de Gobierno en el Ayuntamiento se ha quedado sólo (PP y Vox lo rechazaron en pleno) en la implantación de la ZBE, que ha justificado en el deber que tiene por conservar y proteger el medio ambiente y la calidad del aire." tiene el deber de velar por la conservación y protección del medio ambiente y la calidad del aire “haciendo también que la ciudad en su conjunto conserve, proteja y colabore en las actuaciones dirigidas a reducir o eliminar las diferentes formas de contaminación".

La normativa que el Ayuntamiento quiere aprobar en 2026 servirá para dar cobertura legal para la regulación de las medidas que se pondrán en marcha para conseguir este objetivo, entre ellas las veinte cámaras de vigilancia.

El Ayuntamiento, en su argumentario, ha reconocido que no tiene obligación de implantar la ZBE pero "sin embargo, constituye una prioridad conforme a su ambición y compromiso con la transición ecológica, por contribuir a acelerar la transición hacia modos de desplazamiento más sostenibles y eficientes, a reducir la contaminación ambiental, a reconfigurar los espacios públicos a favor de las personas, mejorando y preservando la calidad del aire y la salud pública y avanzando por la senda del progreso social y económico en la lucha contra el cambio climático".

Como se recordara, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural autorizó en marzo de 2025, con prescripciones, la implantación de 20 cámaras en la zona de bajas emisiones (ZBE), dentro del Casco Histórico de la capital, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Conjunto Histórico, y que cuenta con Plan Especial de Protección, según solicitud presentada por el Ayuntamiento de Soria.

Ocho de las cámaras se ubicarán en entornos de protección de monumentos declarados BIC o con afección arqueológica, en concreto: en la plaza de los Condes de Lérida, que se encuentra en el entorno de la Iglesia de Santo Domingo; en la calle Calixto Pereda, con protección arqueológica preventiva; en la calle Aguirre, en el entorno del Palacio de los Condes de Gómara; en la plaza Mayor, en zona con protección arqueológica preventiva; otras cuatro en el entorno de la Iglesia de San Juan de Rabanera y con protección arqueológica preventiva, una en la calle San Juan, otra en la calle Diputación, la tercera en la plaza de las Mujeres y la cuarta en la plaza del Olivo.

Las cámaras son de dos tipos: de entorno (CTX) y de reconocimiento automático de placa de matrículas (LPR).

Las cámaras se han colocado en fachadas, sobre columnas de alumbrado público existente o sobre nuevas columnas de cinco metros de altura, utilizando las canalizaciones subterráneas de alumbrado público existentes, con obras de pequeña envergadura solo para alguna de ellas.