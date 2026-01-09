Antes de San Juan se ejecutará renovación integral del pavimiento en arteria principal de casco histórico

Viernes, 09 Enero 2026 15:52

Antes de las fiestas de San Juan, el Ayuntamiento de Soria confía en que se ejecute la renovación integral del pavimiento en la principal arteria del casco histórico de la ciudad.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha dado cuenta de una nueva ayuda para la ejecución de obras en la ciudad.

En este caso, la convocatoria se ajusta a la compensación por daños por el temporal de marzo de 2025 dentro de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC), efectuada por el Acuerdo del Consejo de Ministros (ACM) del 1 de abril del pasado año.

La ayuda estatal asciende a un importe de 650.604,62 euros destinada a la reparación de daños en infraestructuras municipales ocasionados por los episodios de lluvias intensas, nieve y heladas registrados.

La subvención se concede para un conjunto de actuaciones cuyo presupuesto total asciende a 1.407.094,38 euros.

La principal actuación se centra en el Casco Histórico, con 3.000 metros cuadrados, márgenes del Duero, calzadas en distintos puntos de la ciudad y edificio en la calle Nicolás Rabal.

El alcalde de Soria ha subrayado que “empezamos el año con la misma dinámica positiva con la que cerramos el anterior: captando recursos externos para poder ejecutar inversiones que, de otro modo, serían muy difíciles de asumir solo con fondos municipales”.

La obra más relevante es la renovación integral del pavimento del casco histórico, que afecta a la calle Zapatería (460 m2), Plaza Fuente Cabrejas (600 m2) y calle Real (2105 m2), con una inversión cercana al millón de euros.

Esta actuación permitirá culminar la sustitución de todo el pavimento del centro histórico, incorporando además la renovación de colectores y redes de saneamiento y aguas residuales allí donde sea necesario.

Según el alcalde, “es un objetivo que llevábamos tiempo persiguiendo y que ahora, gracias a esta ayuda, podremos ejecutar en apenas tres o cuatro meses para que esté terminado de cara a las fiestas de San Juan”.

El Casco Histórico ha concentrado altas inversiones en los últimos años con fondos europeos de la mano del EDUSI en plazas como la de Cinco Villas o el Carmen así como actualmente en Doctrina o también en el Mercado y entorno además de Condes de Gómara.

La ayuda incluye otras actuaciones financiadas, como la reparación de la cubierta del edificio municipal de la calle Nicolás Rabal, ya ejecutada, la reparación de calzadas en distintas vías públicas de la ciudad y el acondicionamiento de las sendas de las márgenes del río Duero, que sufren daños recurrentes cada vez que se producen riadas o crecidas.

El alcalde ha recalcado que “todas estas inversiones responden a daños reales provocados por temporales de lluvia, nieve y heladas, y nos permiten no solo reparar lo estropeado, sino avanzar en una renovación integral del espacio urbano más emblemático de la ciudad y de una de sus principales zonas verdes y de ocio, como es el entorno del Duero”.

Las obras deberán estar ejecutadas en un plazo máximo de tres a cuatro meses una vez que la resolución definitiva se publique en el BOE, por lo que el Ayuntamiento ya está redactando los proyectos técnicos necesarios para su licitación y ejecución inmediata.