El Ayuntamiento quiere constituir "Mesa" para definir futuro del hospital del Mirón

Viernes, 09 Enero 2026 13:20

El Ayuntamiento de Soria reunirá esta tarde a sindicatos, colegios profesionales y colectivos sanitarios para poner en marcha la Mesa del Mirón, un espacio de trabajo destinado a definir de forma conjunta el futuro del Hospital Virgen del Mirón, dependiente de la Junta de Castilla y León.

En la reunión participarán Comisiones Obreras, UGT, el sindicato SATSE, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería y la Plataforma por la Sanidad Pública de Soria, con el objetivo de elaborar un documento consensuado que sirva de base para constituir una mesa estable de diálogo y propuestas.

El alcalde de Soria Carlos Martínez ha señalado que esta iniciativa busca dar voz al conjunto de los profesionales y de la sociedad soriana ante la falta de avances por parte de la Junta de Castilla y León en el desarrollo del proyecto para el Mirón.

La Mesa del Mirón pretende convertirse en una herramienta de trabajo y consenso para garantizar un futuro claro, viable y digno para el hospital.

El documento que salga de este encuentro se ampliará posteriormente con la participación de las asociaciones vecinales y otros agentes sociales, con el fin de reforzar el respaldo ciudadano a las reivindicaciones sobre la sanidad pública en Soria.

Martínez ha recordado que en abril de 2024 el presidente de la Junta se comprometió con él a convocar una mesa de trabajo que finalmente se quedó en una bilateral el pasado 18 de diciembre, año y medio después, con la delegada territorial y a la que asistió, en representación municipal, el concejal de Hacienda y portavoz del grupo socialista de Gobierno, Javier Muñoz.

“Este encuentro no cumplió lo comprometido, excluyó a los profesionales y nosotros vamos a liderar ese trabajo conjunto que es necesario”, ha indicado.