La campaña Soria Bonos canjea 54.664 bonos en Navidad

Jueves, 08 Enero 2026 13:51

El Ayuntamiento de Soria ha realizado un balance de la campaña Soria Bonos Navidad 2025-2026 que ha vuelto a confirmar su eficacia como herramienta de apoyo al comercio local y de fomento de las compras de proximidad, con 54.664 bonos canjeados, una tasa de uso del 59 por ciento y un impacto económico directo de 1.839.987,20 euros en ventas.

Esta ha sido la sexta edición desde que se creara la misma en julio del año 2020 para corregir parte de los efectos del covid.

Ese primer año se celebraron dos convocatorias (julio-octubre y diciembre-enero) y desde entonces se convoca anualmente coincidiendo con Navidad. El objetivo, como ha explicado, es “que se sume la Junta para poder realizar dos impactos ya que se ha demostrado que es el mejor sistema de incentivo en el consumidor y en el comercio. Comenzamos sólo nosotros y ya se aplica en todas las capitales de provincia, pero con iniciativa exclusiva municipal”.

La campaña 2025-2026 se desarrolló entre el 1 de diciembre y el 5 de enero, con una partida total de 305.000 euros, que incluye la aportación municipal y el refuerzo vinculado al bono cultural, según ha explicado el concejal de Hacienda y portavoz municipal del Ayuntamiento, Javier Muñoz.

En total, se emitieron 92.634 bonos, de los que se canjearon cerca de 55.000, una cifra que consolida el programa y mejora el rendimiento respecto a campañas anteriores.

“El dato más importante no son solo las cifras, sino lo que nos trasladan los comerciantes: que la campaña funciona, que genera ventas y que es una herramienta real para defender el comercio de proximidad”, ha señalado el concejal, quien ha subrayado que 126 establecimientos han participado este año en la iniciativa.

El Ayuntamiento decidió ampliar la campaña tras comprobar en los primeros días un ritmo de consumo muy superior al de años anteriores.

“Vimos muy pronto que los bonos se iban a agotar, como ocurrió en ediciones previas, y optamos por reforzar la campaña para que nadie se quedara sin poder utilizarlos”, ha explicado.

Gracias a esta ampliación, se mantuvo la actividad hasta el final del periodo navideño. Los vales para no empadronados, que son 10.000, se agotaron el 31 de diciembre, y los reservados para personas empadronadas se habría agotado el 3 de enero de no haberse ampliado la partida en 50.000 euros.

Desde el punto de vista económico, el concejal ha destacado el efecto multiplicador de la iniciativa: “Finalmente, han sido 275.000 euros de inversión municipal que se han convertido en casi 1,84 millones de euros en compras, lo que demuestra que no es un gasto, sino una inversión que beneficia al comercio y al conjunto de la ciudad, generando además retorno fiscal”.

En cuanto al perfil de uso, el 71 % de los canjes correspondió a bonos individuales y el 29 % a bonos de convivencia. Por edades, el tramo de 30 a 59 años concentra el 42,4 % de los canjes, seguido de las personas mayores de 60 años, con un 34,3 %, un dato que el concejal ha valorado especialmente.

“Nos alegra comprobar que la campaña llega también a la población mayor, a la que desde el Ayuntamiento ayudamos en muchos casos a descargar y utilizar los bonos”, ha señalado.

No obstante, ha reconocido como reto pendiente el aumento de la participación del grupo de 19 a 29 años, que representa el 10,17 % del total. “Es una franja de edad en la que tenemos que seguir trabajando, porque es donde más pesa la compra online y son el futuro del comercio local”, ha indicado.

Javier Muñoz ha destacado el diálogo constante del Ayuntamiento con el sector lo que ha permitido ir ajustando las bases y medidas que se adoptan y, como en años anteriores, se llevarán a cabo más encuentros para analizar los datos de este ejercicio.

Por sectores, el mayor volumen de canjes se concentró en textil, confección, calzado y piel (39,35 %) y en el conjunto del comercio al por menor (43,41 %), con especial peso de joyerías, ópticas, librerías, papelerías y deporte. Más de 30 establecimientos superaron los 700 canjes, y el establecimiento con mayor volumen alcanzó 4.945 canjes.

“Hay que recordar que estamos hablando de una subvención directa. Por ejemplo, esos 30 comercios han recibido 3.500 euros de forma directa a través de los vales y además el cliente se ha ahorrado esos cinco euros por cada 25”, ha indicado.

De cara al futuro, el concejal ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a seguir mejorando el programa, aunque ha insistido en la necesidad de implicación de otras administraciones.

“Llevamos años reclamando que la Junta de Castilla y León se sume a una iniciativa que ha demostrado su eficacia. Con apoyo autonómico podríamos ampliar fechas o lanzar más campañas a lo largo del año”, ha concluido.