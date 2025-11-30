Las Viñas Viejas de Soria celebran su séptimo encuentro en El Burgo de Osma

Domingo, 30 Noviembre 2025 07:40

Viñas Viejas de Soria ha celebrado este sábado, en el centro cultural San Agustín de El Burgo de Osma, el séptimo encuentro de una apuesta por una forma de entender la enología: cuidar un legado centenario de cepas prefiloxéricas, que han sabido adaptarse a un terreno duro en altitud y baja producción pero alta calidad.

Este séptimo encuentro ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma.

Durante la inauguración de este encuentro que cuenta con la participación de dieciséis bodegas de la asociación, el periodista Javier Pérez Andrés, ha afirmado que “la viña vieja es la mejor expresión de nuestra tierra”, porque nos conecta con los orígenes de un legado centenario y artesanal “que tenemos que vender muy bien”, en referencia a la historia que el terroir aporta a cada copa.

En su recorrido por lo que fue la historia de la creación de la D.O. Ribera del Duero, Pérez Andrés ha añadido la necesidad de contar con un catastro fidedigno y ha asegurado que se debe “seguir creciendo dentro del al Denominación de Origen, asegurando que “estamos en una región que es un verdadero paraíso”.

Por eso ha puesto en valor el trabajo de las 20 bodegas que conforman la asociación Viñas Viejas de Soria porque “habéis surgido poco a poco”, lo que ha calificado de “una suerte para Soria” y ha definido como “valientes” a los bodegueros que siguen apostando por viñedo viejo, “desde el respeto al territorio por defender lo que nos queda, que nos queda poco”, reconoció el periodista que les recordó la importancia de “seguir plantando”.

El hecho diferencial de las bodegas de Viñas Viejas de Soria es trabajar con viñedo que sobrevivió a la filexera y que en muchos casos es centenario, una plaga (la filoxera) que Pérez Andrés tipificó como “el primer éxodo, la verdadera sangría de la población”, ha lamentado.

Colaboración

Viñas Viejas de Soria se ha estrenado en El Burgo de Osma gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la villa episcopal, cuyo alcalde, Antonio Pardo, ha destacado la importancia que las bodegas tienen en la provincia y ha reconocido tener “una espinita con el hecho de que El Burgo de Osma no forme parte de la Denominación de Origen”, explicando que la ciudad de Osma cuente con más de 250 bodegas tradicionales, a las que se suman las de Vildé o Navapalos.

Por su parte, el presidente de la asociación, Bertrand Soudais, ha agradecido al Consistorio burgense “la confianza y ganas” para celebrar este encuentro, que ha sido el primero de otros en el futuro, poniendo de relieve el hecho de que El Burgo de Osma sea un referente a nivel turístico.

Por eso, para Sourdais, es importante que en este enclave se conozca el trabajo que se realiza desde las bodegas de Viñas Viejas en estos pequeños majuelos que suponen una gran carga de trabajo para que, en ocasiones, solo produzcan una copa o botella de vino, por lo que agradeció el trabajo de los bodegueros.

La cita, además de la charla de Pérez Andrés, ha permitido también compartir con los 16 bodegueros la apuesta e idea de negocio que tienen en cada una de las bodegas que se enfrentan también a otros problemas regionales como la contaminación de los suelos, la escasez de agua potable o un cambio de tendencia de consumo.

Precisamente sobre este aspecto, Pérez Andrés, ha pedido poder “seguir disfrutando de un vino moderno”, sin renunciar a “lo que la enología nos ha apartado” y pidió a los enólogos adaptarse a producir vinos con menos graduación, en función de la zona y los nuevos tiempos, a la vez que hacía un alegato a la importancia de “beber vino”.

Viñas Viejas de Soria es una asociación de bodegas de la Ribera del Duero soriana que tienen la peculiaridad de contar con cepas centenarias que hacen que se imprima un carácter único a los vinos que se elaboran en estas pequeñas bodegas, que apuestan por el terroir, y saben luchar contra el frío que soporta este viñedo en altitud.

En el séptimo encuentro están presentes las bodegas Aranda de Vries, Agoris, Antídoto, Los Imposibles, Rudeles, Terraesteban, Cuarto Lagar, DO5Hispanobodegas, Dominio de Atauta, Dominio D’Echauz, Dominio de Es, Galia Soriana, Lunas de Castromoro, La Quinta Vendimia, Pagos de Saro Niño y Taruguín.