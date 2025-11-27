La Asociación belenista organiza taller de belenes recortables en El Burgo de Osma

Jueves, 27 Noviembre 2025 09:05

La asociación belenista de El Burgo de Osma y el Ayuntamiento de la villa burgense han organizado un taller de belenes recortables para niños de 8 a 12 años, en el que se han completado las plazas ofertadas.

El taller ha sido dirigido por Ángel Hernánz, Loli Francos, Maribel Jiménez y Sagrario Molina.

Los alumnos han realizado un belén con su portal, donde estaba representa la Sagrada Familia acompañada por los Reyes Magos y los pastores, no faltaban las entrañables figuras de la mula y el buey.

La asociación belenista burgense es la encargada del montaje del monumental belén que se puede visitar en el centro cultural san Agustín y del belén soriano, donde las figuras aparecen ataviadas con vestimentas populares sorianas, este belén estará expuesto en la biblioteca municipal.

El fin de la asociación es el fomento, la defensa y la práctica de la antiquísima y tradicional costumbre cristiana de representar plásticamente el «Nacimiento de Jesús de Nazaret» y demás pasajes de su vida, tanto como símbolo religioso y de expresión de espiritualidad, como hecho cultural y de creación de arte, intentando que toda la ciudadanía participe y disfrute con los belenes