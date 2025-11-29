El Ayuntamiento burgense volverá a alcanzar los cien empleados en 2026

Sábado, 29 Noviembre 2025 15:02

El presupuesto aprobado esta semana por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma para el próximo año 2026 cuenta con un importante capítulo dedicado a los gastos de personal.

El objetivo es que los servicios municipales lleguen de forma rápida y efectiva a atender todas las necesidades de los ciudadanos en cualquier época del año, según ha subrayado la corporación burgense.

En la misma sesión plenaria se aprobó la plantilla de personal que asciende a 52 personas entre funcionarios y laborales.

A ellos hay que sumar los refuerzos que llegarán en determinadas épocas del año gracias a la aplicación de tres planes que hacen ascender el número de trabajadores al servicio del municipio a casi el centenar.

Como en años anteriores, el Consistorio activará el Plan de Empleo Municipal en el que se contratará a una quincena de operarios.

En virtud de un convenio con la Diputación Provincial de Soria se sumará otra decena de trabajadores. De la mano de diferentes programas promovidos por la Junta de Castilla y León llegarán otras 18 personas.

También hay que contabilizar los pequeños contratos de verano asociados al programa Crecemos que financia íntegramente el Ayuntamiento y otras iniciativas de conciliación a lo largo del año.

No todos los trabajadores estarán el mismo tiempo al servicio del municipio ya que la duración de sus contratos será variable dependiendo de la tarea que realicen. En definitiva, un año más, el Ayuntamiento burgense rondará el centenar de empleados convirtiéndose en uno de los mayores empleadores del municipio.

El alcalde, Antonio Pardo ha recordado en un comunicado que esta prestación de servicios se lleva a cabo sin endeudar al Ayuntamiento ya que “gestionamos recursos y lo hacemos sin tirar de préstamos bancarios”.

Durante muchos meses, hay que reforzar los servicios municipales puesto que se intensifica el trabajo de limpieza, de corte de hierbas, en las riberas del río y en los municipios agregados y “hay que llegar a todos los sitios”.