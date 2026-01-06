La Diócesis de Osma Soria celebra el 925 aniversario de obispado de San Pedro de Osma

Martes, 06 Enero 2026 17:12

La Diócesis de Osma-Soria se prepara para celebrar este año el 925 aniversario de la elección de San Pedro de Osma como obispo, un hito importante tras la clausura de su Jubileo de la Esperanza a finales de 2025,

La diócesis tiene raíces en la antigua ciudad celta de Uxama Argaela, con constancia de obispos desde el siglo VI, aunque hubo un largo silencio tras la invasión musulmana.

Se restauró formalmente entre 1088 y 1137, siendo Pedro de Bourges (San Pedro de Osma) su primer obispo restaurador, quien inició la construcción de la catedral románica.

El aniversario se centra en la elección de San Pedro de Osma como obispo, que se conmemorará en 2026, destacando su figura como ejemplo de perseverancia y fe.

Esta celebración se enmarca en la vida ordinaria de la diócesis, que busca integrar los frutos de su reciente Año Jubilar, enfocándose en la esperanza, la cercanía y el cuidado de los más necesitados.

Este aniversario no solo honra el pasado milenario de la diócesis, sino que también proyecta su futuro, recordando la importancia de la fidelidad al Evangelio y la construcción de una Iglesia unida en la fe y la esperanza.

El obispado de Osma formó parte de la provincia eclesiástica de Toledo desde su erección hasta el 19 de junio de 1861 en que pasó a integrarse en la de Burgos de acuerdo con la bula del papa Pio IX Ad cumulum tuae, de 10 de junio de 1861, dirigida a Fernando de la Puente y Primo de Ribera, cardenal de Burgos, haciendo constar que desde el nombramiento de Pedro María Lagüera y Menezo para el obispado de Osma la diócesis de Osma dejaba de ser sufragánea de Toledo y pasaba a serlo de Burgos conforme al Concordato de 1851 entre la Santa Sede y el Gobierno de Isabel II.

El 2 de septiembre de 1955 y el 22 de noviembre de 1955 mediante dos decretos llamados Initis inter de la Congregación Consistorial se modificaron de modo importante los límites de la diócesis siendo obispo de Osma Saturnino Rubio y Montiel (1945-1969), tratándose de los primeros cambios territoriales notables desde 1136, para hacerlos coincidir con los de la provincia civil de Soria, en aplicación del concordato entre la Santa Sede y el gobierno español en 1953.

La diócesis de Osma cedió 94 parroquias a la archidiócesis de Burgos y otras 2 a la diócesis de Segovia.

Al mismo tiempo se amplió considerablemente adquiriendo los arciprestazgos de Almazán, Ariza, Ayllón, Baraona, Berlanga del Duero, Maranchón, Medinaceli y Retortillo de la diócesis de Sigüenza y los de Yanguas y San Pedro Manrique de la diócesis de Calahorra y La Calzada, y con 18 parroquias de la diócesis de Tarazona y la de Montenegro de Cameros de la archidiócesis de Burgos.

Finalmente tras años de peticiones el 9 de marzo de 1959, el papa Juan XXIII, con la Bula 'Quandoquidem animorum', concedió el título de concatedral, fecha a partir de la cual comparte la sede catedralicia con El Burgo de Osma.y cambió la denominación a diócesis de Osma-Soria.

Desde entonces, los límites de la diócesis coinciden con los de la actual provincia administrativa de Soria.