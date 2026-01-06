Fallece el presbítero diocesano Agustín del Pino Luis

Martes, 06 Enero 2026 08:01

En la tarde del pasado 4 de enero ha fallecido en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Osma, el presbitero diocesano Agustín del Pino Luis.

El funeral corpore insepulto ha tenido lugar este martes, a primera hora de la tarde, en El Burgo de Osma presidido por el Administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez Millán.

Agustín del Pino Luis nació el 5 de febrero de 1932 en Medinaceli.

Recibió la ordenación sacerdotal de manos de Mons. Saturnino Rubio Montiel el 29 de junio de 1958 en la Capilla Menor del Seminario Diocesano “Santo Domingo de Guzmán” de El Burgo de Osma.

Ejerció el ministerio sacerdotal en Espeja de San Marcelino, Orillares, Ágreda, Navaleno, San Leonardo de Yagüe y San Pedro Manrique.

Estuvo vinculado al “Movimiento por un Mundo Mejor” y, ya en Madrid, fue colaborador de la fundación del centro de enseñanza especial y con los grupos que ayudó a poner en marcha la temática del Concilio Vaticano II.

En la homilía, el Administrador diocesano ha recordado que la celebración cristiana de la muerte no es sólo una despedida, sino una confesión de esperanza fundada en Dios.

Las lecturas proclamadas han situado el dolor del duelo en el horizonte de la promesa divina: la muerte no tiene la última palabra, sino la vida que Dios ofrece en plenitud. A partir del Evangelio de la resurrección de Lázaro, se destacó la afirmación central de Jesús (“Yo soy la resurrección y la vida”) como clave de la fe cristiana.

La resurrección fue presentada no sólo como una promesa futura, sino como una vida nueva que comienza ya para quien cree en Cristo.



Al evocar la vida y el ministerio de D. Agustín, ha subrayado su servicio fiel a la Iglesia en distintas tareas pastorales y educativas. La homilía concluyó confiando su vida a la misericordia del Padre, fundamento último de la esperanza cristiana, y expresando gratitud a quienes lo acompañaron y cuidaron en los últimos años.