Festival infantil navideño para premiar mejores cuentos y tarjetas de Navidad en El Burgo

Sábado, 03 Enero 2026 10:47

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha entregado los premios de los concursos de cuentos y tarjetas de Navidad en el que han participado 186 niños de la localidad.

En la entrega han estado presentes el alcalde, Antonio Pardo, el teniente alcalde, Miguel Ángel Miguel, los concejales Mónica Tejera, Marcelino Romero y el bibliotecario, Carmelo Gómez, que han repartido 24 premios entre las dos modalidades

El concurso con mayor participación ha sido el de tarjetas navideñas, donde se han repartido 14 premios entre los 101 participantes, mientras que en el concurso de cuentos han participado 85 concursantes, repartiéndose 10 premios

Fernando Lafuente Gómez, Daniela Abad Vidal, Julia Rupérez Vicente, Maitane Chamarro Sánchez, Gerardo Contreras Martínez, Julieta Campos Hernández, Raúl de Pedro Duchi, Laia del Valle Molinos. David Barral Pascual, Adriana de las Heras Miguel, Leyre Ayuso Benítez, Emma Pascual de Pedro, Marcos Abejer de Pedro y Jorge Ayuso Benitez, han sido los premiados de infantil hasta 6º de primaria por sus postales.

En el caso de los cuentos los premiados han sido Lala Aguilera Aguado, Agueda Pérez Pascual, Lara Pascual de Pedro, Naira Andrés Rubio, Ainhoa Hernández Milla, Sheila Oliva Sanz, Nieves Romero Mahamud, Mostafa Sarouti, Diego Izquierdo de Blas y Marta de Miguel Pascual.

Libros y material escolar han sido los regalos que han reicibod los premiados por sus trabajos navideños durante el festival infantil que se ha celebrado en la tarde de ayer en el teatro del centro cultural San Agustín.

El festival se ha cerrado con la actuación la compañía burgalesa Brama Teatro y su obra “Vamos a buscar al monstruo”, una aventura para los más pequeños, donde el humor, la música y los objetos cobran vida para crear mundos imaginarios.

Una familia decide una mañana de domingo, salir a buscar un monstruo. En su aventura descubren mundos imaginarios que van recranadose con materiales reciclados y que acompañan canciones hasta que … ¡¡¡ahí está!!! ¡¡¡El monstruoooo!!! ¡¡¡Hay que salir huyendoooo!!!!