Formalizado contrato para rehabilitación de 10 kilómetros de la N-122 en El Burgo de Osma

Jueves, 20 Noviembre 2025 14:37

El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha formalizado un contrato por 549.485 euros para la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera N-122, en un tramo de 10 kilómetros a su paso por El Burgo de Osma, entre los puntos kilométricos 209,5 y 219,2.

La formalización del contrato aparece recogida hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato se ha adjudicado a la empresa Ecoasfalt, S.A., con un plazo de ejecución de 18 meses.

La propuesta se ha seleccionado como oferta económicamente más ventajosa entre once licitadores, la mayoría pequeñas y medianas empresas del sector de la obra pública.

El objetivo principal de esta actuación es recuperar la capacidad estructural del firme en los tramos más deteriorados y mejorar la regularidad superficial a lo largo de todo el corredor urbano y periurbano de El Burgo de Osma.

De este modo, la N-122 mantendrá condiciones adecuadas de comodidad en la circulación y de seguridad para los vehículos ligeros y pesados que utilizan este itinerario.

Los trabajos incluyen el fresado del pavimento existente en cinco centímetros de espesor en las zonas más dañadas y su reposición con una capa de mezcla bituminosa en caliente.

Sobre el conjunto del tramo se extenderá una nueva capa de rodadura de microaglomerado en frío, lo que incrementará la adherencia y la capacidad de evacuación del agua. Además, el proyecto contempla la reposición completa de la señalización horizontal y del balizamiento, con el fin de asegurar una adecuada visibilidad tanto de día como de noche.

Esta inversión se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Soria, al que el Ministerio ha destinado más de 228 millones de euros desde junio de 2018.

Solo en el entorno de El Burgo de Osma, esta actuación se suma a la adjudicación de 2,6 millones de euros para rehabilitar el firme de la A-11 en la variante de la localidad, así como a los 10,4 millones de euros destinados a la conservación de cerca de 150 kilómetros en diversos tramos de las autovías A-11 y SO-20, y de las carreteras N-111 y N-2.