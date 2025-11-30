Los celestes suman su sexta victoria ante Cisneros y siguen en cabeza en Superliga

Domingo, 30 Noviembre 2025 07:34

Grupo Herce Soria ha solventado con autoridad su compromiso frente al Cisneros, en lo que se ha convertido en la sexta victoria consecutiva del equipo soriano en el inicio de la Superliga.

La rotación soriana buscaba una victoria por la vía rápida antes del enfrentamiento del próximo miércoles (20:00 horas, Los Pajaritos) ante uno de los equipos más fuertes de la competición como Manacor.

Y la victoria ha sido ciertamente clara (25-15, 25-19 y 25-16).

Grupo Herce Soria no ha dado opción a Cisneros Alter para mantener su condición de invicto en lo que llevamos de competición.

Los sorianos han controlado el encuentro desde los primeros compases, apretando con su saque y apoyándose en los puntos de Lindberg, Moreno y Mimoun para extender su renta.

Las acciones del conjunto de Miguel Rivera se han topado con el buen juego local para impedir que los tinerfeños pudieron mantener su línea de resultados de los últimos encuentros ligueros.

La sexta jornada de la Superliga Masculina ha ayudado a aclarar la clasificación en su zona noble, abriendo la exigente batalla del mes de diciembre que verá, en apenas tres semanas, cinco jornadas para decidir el acceso al torneo del KO.

Los tres candidatos al liderato han mantenido su rendimiento con claros triunfos.

CV Guaguas se ha impuesto a domicilio a Conqueridor Valencia, y Conectabalear CV Manacor ha hecho lo propio frente Pamesa Teruel

CV Melilla ha asaltado la pista del colista Instercap Asisa Tarragona SPSP mientras Unicaja Costa de Almería y UC3M Voleibol Leganés han sumado tres valiosos puntos como locales frente a Servigroup Playas de Benidorm y Bus Leader San Roque para tomar aire en la clasificación.