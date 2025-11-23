La Segoviana, más líder en el grupo del Numancia en Segunda RFEF

La Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea es más líder al término de la décimo segunda jornada del grupo I de Segunda RFEF, tras ganar a domicilio al filial del Deportivo de la Coruña, Con ello, el Numancia sigue a seis puntos de desventaja.

El Fabril no ha podido superar al líder en el encuentro que enfrentaba al primer y segundo clasificado del grupo I de Segunda Federación.

La Gimnástica Segoviana se ha llevado los tres puntos del campo Arsenio Iglesias gracias a un auténtico golazo de tijera anotado por Pau Miguélez, al cuarto de hora del encuentro.

Con este triunfo la Gimnástica Segoviana es más líder del grupo I de Segunda RFEF, con 27 puntos, con cuatro de ventaja sobre el Fabril, y el Vetusta, que sólo ha podido empatar a uno en su visita al campo del Atlético Astorga.

La cuarta plaza es para el Real Ávila, que suma 22 puntos. Tras el empate en su propio estadio (2-2) frente al filial del Real Valladolid.

La quinta plaza es para el Numancia, con 21 puntos, tras su victoria en el último minuto en el campo del filial del Burgos.

La sexta plaza es para el Bergantinos, con veinte puntos, tras perder en su visita al campo del Ourense (1-0).

El Salamanca es el séptimo en la clasificación, también con 20 puntos, tras vencer a domicilio (1-2) en su visita al Marino de Luanco.

En el resto de la décimo jornada, el filial del Racing ha ganado (2-0) a la Sarriana; el Coruxo ha goleado (4-1) al Sámano, y el Langreo también ha goleado (4-0) al Lealtad, en el duelo de colistas.

En la próxima jornada, el Langreo visita el estadio municipal de Los Pajaritos. Será el domingo 29 de noviembre, a las seis de la tarde.