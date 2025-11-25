Semana de Black Friday FRIDAY en la tienda oficial del Numancia
La tienda del C.D. Numancia se ha unido al Black Friday y ofrece descuentos de hasta el 50 por ciento en muchos de los artículos de la zona OUTLET.
Las ofertas se pueden comprobar, y adquirir, tanto en la tienda física situada en la sede del club, en la calle Mariano Vicén, como online en www.tiendanumancia.com.
Esta promoción ha comenzado hoy martes y se desarrollará tanto en la tienda oficial de Mariano Vicén, 16 -en horario comercial hasta el próximo viernes 28 de noviembre-, como de forma online (www.tiendanumancia.com) hasta el domingo 30 de noviembre.
Es una buena ocasión para adquirir camisetas oficiales de juego de otras temporadas por tan sólo 34,95 euros, o abrígarse ahora que llega el frío con abrigos y plumíferos de la marca Errea por menos de 50 euros.