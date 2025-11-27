Buen ritmo en venta de entradas para partido de Copa Numancia-Mallorca

Jueves, 27 Noviembre 2025 13:03

El C.D. Numancia estará muy bien acompañado en el estadio Los Pajaritos en su enfrentamiento copero del próximo martes frente al RCD Mallorca.

A lo largo de la semana numerosos aficionados rojillos se han ido acercando a las oficinas en Mariano Vicén para hacerse con su localidad.

Más de 2.500 abonados ya han pasado por las oficinas del club para retirar su entrada.

El club soriano confía en que se puedan alcanzar las 4.000 entradas vendidas.

La venta marcha a buen ritmo, a falta todavía de cinco días para el partido, con lo que se prevé que el equipo cuente con un gran apoyo desde las gradas en el duelo por la clasificación para la siguiente ronda.

Los abonados podrán seguir retirando la entrada de su localidad en las oficinas de Mariano Vicén hasta el viernes 28 de noviembre en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas.

Además, en su modalidad ONLINE podrán hacerlo hasta las 23:59 horas del domingo 30 de noviembre en el siguiente enlace: https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/

Además de su localidad a precio reducido, los abonados podrán retirar hasta cuatro entradas a precio de no Abonado al precio establecido.

El 1 de diciembre se liberarán los asientos de los abonados que no hayan retirado la entrada de su localidad para asistir al partido y se abrirá la venta al público en general.