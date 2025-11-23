Berto, en el último suspiro, da victoria al Numancia en Burgos

Domingo, 23 Noviembre 2025 08:46

El C. D. Numancia ha conseguido una agónica victoria en su visita al filial del Burgos. Berto ha llevado la alegría a la afición rojilla en el último suspiro.

Berto, que apenas llevaba diez minutos en el partido, ha definido a la perfección un buen balón de Alex Gil a la espalda de los centrales que el mediapunta de Avilés no ha desaprovechado, superando a Monedero tras una gran control con el pecho y una definición de killer al primer toque, desatando la locura entre los más de trescientos aficionados rojillos que se desplazaron a Burgos desafiando al frío y al desangelado ambiente que siempre supone jugar en una ciudad deportiva, sin gradas y en superficie sintética.

Corría el minuto 93 de partido y el gol de Berto hacía justicia a una buena segunda parte del equipo de Ángel Rodríguez, que dominó de principio a fin en este segundo acto tras un primer tiempo más igualado en el que el filial burgalés sí se acercó con más peligro sobre el área defendida por Joel Jiménez, que volvía a la portería después de varias jornadas de suplencia.

Manejó el balón con más criterio, con menos precipitación y más pausa el Numancia tras el intermedio y aunque no acababa de acertar en la finalización después de varias llegadas claras el área burgalesa, el peligro del equipo rojillo parecía constante, bien forzando saques de esquina tras paradas del meta local, bien con acciones de pelota parada en los laterales.

No fue así en el primer acto, donde los jóvenes jugadores burgaleses mezclaron bien por dentro y al Numancia le costó más recuperar la pelota y montar el contragolpe.

Y eso que nada más empezar el partido, Juancho estuvo a punto de abrir el marcador, pero su disparo no encontró portería por muy poco.

Luego llegó la lesión de Héctor Peña, que tuvo que dejar el partido por problemas musculares y le tocó el turno a Alex Gil, que pasó a ocupar la banda derecha junto a Alain García.

Joel intervino con acierto en un par de disparos de los locales en el área rojilla y sin muchas más noticias los dos equipos se marcharon a vestuarios para el descanso reglamentario.

Ángel Rodríguez ajustó varias cosas y el equipo se serenó con balón. No le importó manosear el esférico, dar varias vueltas entre centrales y laterales hasta buscar el espacio y poco a poco el conjunto rojillo empezó a buscar los espacios en los interiores y en los extremos. Alex Gil por la derecha y Juancho por la izquierda ganaron línea de fondo con bastante peligro en varias ocasiones, pero los centros no tuvieron final feliz.

Tampoco los saques de esquina, y eso que el Numancia botó hasta seis córners en el segundo acto, pero tanto Hugo Pascual como Iván Martínez demostraron su solvencia en el juego áreo de los locales.

Así se llegó al tiempo añadido, con el Numancia cada vez más avanzado y el Burgos cada vez más replegado y justo a segundos del final, un saque de banda largo de Alain García fue ganado por Dani García y Alex Gil en el flanco derecho. Alex Gil filtró un balón al espacio para la aparición de Berto, que entre los dos centrales ganó el balón con calidad y superó a Monedero para dar al Numancia los tres puntos en el último suspiro. No había ganado nadie en Castañares esta temporada y el fútbol dio al Numancia, también en el último minuto, lo que le quito hace siete días en Los Pajaritos ante el Coruxo. Sigamos.

Ficha técnica.-

Burgos C. F. B: Marc Monedero, Rastrilla (Dani Ruiz, minuto 79), David Hernaiz (Sedano, minuto 79), Hugo Pascual, Irian (Salva, minuto 64), Ethan (Oussama, minuto 79), Georges, Sergio Romero, Iván Martínez, Luca Lecic y Memet (Sagredo, minuto 71).

C. D. Numancia: Joel Jiménez, Bonilla, Ian, De Frutos, Néstor (Berto, minuto 83), Moustapha, Jony (Dani García, minuto 83), Juancho (Hugo Matos, minuto 88), Héctor Peña (Alex Gil, minuto 18), Alain García y Cristian Delgado.

Árbitro: Dirigió el partido Oihan Aberrieta. Asistido por Aitor Urizar y Asier Soto. Mostró cartulina amarilla a los locales Hugo Pascual, Luca Lecic, Sedano y Sagredo y a los numantinos Néstor y Hugo Matos.

Goles: 0-1. Minuto 90+. Berto.

Ciudad Deportiva Castañares. 400 espectadores, de los que más de 300 eran numantinos.