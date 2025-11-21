El Numancia, a recuperar su mejor versión para ganar al filial del Burgos

Viernes, 21 Noviembre 2025 18:57

El Numancia visita mañana sábado el terreno de juego del filial del Burgos, con la necesidad de ganar para no distanciarse de la cabeza del grupo I de Segunda RFEF. Para ello, el entrenador Ángel Rodriguez ha apelado a recuperar la mejor versión de sus jugadores.

Será un partido de máxima intensidad en que los locales buscarán reafirmar su fortaleza en casa, en su fortaleza de Castañares (16:30 horas, sábado) y seguir creciendo como bloque, tras sus buenas sensaciones en las últimas jornadas, mientras el Numancia necesita una victoria que le haga olvidar su traspiés inesperado frente al Coruxo, en Los Pajaritos.

Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que el C. D. Numancia disputará mañana en Castañares ante el Burgos C. F.B y ha mostrado su confianza en que el conjunto rojillo “recupere la mejor versión de sus jugadores para seguir creciendo como equipo y ser fiable como bloque”.

En relación al rival burgalés, el técnico numantino se ha referido “como rival complicado, como todos los de esta categoría, ya que es un equipo que ha perdido los mismos partidos que nosotros”.

“El Burgos B tiene mucha intensidad y buena propuesta de juego”, ha destacado Rodríguez, que ha reconocido que si su equipo no está bien va a sufrir para logar los tres puntos.

“Tenemos que conseguir nuestra mejor versión y si la conseguimos todo irá mucho mejor, porque lo importante es ser fiables como equipo y como bloque”, ha deseado Ángel Rodríguez.

De cara a mañana, Danese es baja por acumulación de tarjeta amarillas y no podrá contar con Buyla ni Marcos Sánchez, que siguen su proceso de recuperación.

En cambio, podrá contar con Oliveira, Fermín y Carlos Gutiérrez.