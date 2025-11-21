El C.D, Numancia S.A.D. aprueba cuentas para temporada 2025-26

Viernes, 21 Noviembre 2025 09:04

El C.D. Numancia S.A.D. celebrará el próximo 19 de diciembre su junta general ordinaria donde dará cuenta del balance económico de la última temporada y aprobará el presupuesto para la temporada 2025-26.

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el pasado 18 de noviembre, y siguiendo instrucciones de su presidente, Patricio de Pedro, en su condición de representante de “Football Newco 18, S.L.” ha convocado a los accionistas de la sociedad C.D. Numancia S.A.D. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 19 de diciembre a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 22 de diciembre, a las 12:00 horas, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de Mariano Vicén.

Orden del Día:

1.- Informe del Presidente del Club

2.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025

3.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025

4.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025

5.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2025/2026

6.- Aumento de capital por compensación de créditos mediante emisión de nuevas acciones de idéntico valor nominal a las actualmente existentes y con la prima de emisión que se determina en el informe de los administradores.

7.- Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias, mediante emisión de nuevas acciones de idéntico valor nominal a las actualmente existentes y con la prima de emisión que se determina en el informe de los administradores.

8.- Ruegos y preguntas

9.- Aprobación del acta de la Junta

Por otra parte, el C. D. Numancia de Soria y Silleras Asesores han llegado a un acuerdo para ampliar y mejorar el patrocinio que une a ambas entidades, convirtiéndose en el sponsor principal del equipo femenino del club numantino.

Este patrocinio tiene como nota característica la presencia del logo de la empresa asesora en el frontal de las equipaciones oficiales del primer equipo femenino del C. D. Numancia, lo que le hace formar parte del elenco de los patrocinadores principales más importantes del club numantino.

El acuerdo se visibilizó hace unos días con la visita de Teresa Silleras a la Ciudad Deportiva.

Acompañada por el presidente Patricio de Pedro y el vicepresidente Javier Jiménez, saludó a la plantilla y cuerpo técnico del C. D. Numancia femenino, entregando a las jugadoras la equipación con el logo de la empresa asesora en el frontal de las camisetas.