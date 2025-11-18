El Burgos facilita 300 entradas para partido del Numancia

Martes, 18 Noviembre 2025 19:55

El burgos CF ha enviado al Numancia 300 entradas para el partido del próximo sábado en la Ciudad Deportiva de Castañares.

El partido contra el filial del Burgos comenzará a las 16:30 horas y el Numancia necesita ganar para volver a engancharse a los puestos de cabeza, tras la derrota frente al Coruxo en Los Pajaritos, que ha cortado una racha positiva de resultados, tras la llegada del nuevo entrenador Ángel Rodríguez.

Los precios de las entradas se han fijado en 5 euros para menores de 14 años; y 10 euros para mayores de esta edad.

Las entradas estarán disponibles mañana miércoles por la tarde en las oficinas del club, segun ha confirmado el Numancia.