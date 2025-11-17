El Numancia pierde comba con el nuevo líder del grupo I de Segunda RFEF

Lunes, 17 Noviembre 2025 08:50

El Numancia sale de los puestos de promoción tras su primera derrota en Los Pajaritos, frente al Coruxo, en una jornada donde ha llegado la primera derrota del Real Oviedo Vetusta. Hay nuevo líder en el Grupo I de Segunda RFEF.

El Numancia ha desaprovechado una buena ocasión para engancharse a los puestos de arriba de la clasificación, en un partido donde volvió a ser víctima de sus propios errores, tras ponerse por delante en el marcador, con gol de Juancho.

En la undécima jornada, ha llegado la primera derrota del Real Oviedo Vetusta y, además, en su feudo, donde no perdían desde el año pasado.

Una derrota infligida por el equipo de moda en el Grupo 1, la UD Ourense (0-1).

Con la derrota del filial ovetense, un nuevo equipo se coloca en primera posición, la Gimnástica Segoviana, que con su victoria 1-0 ante la UP Langreo se estrena como líder esta campaña.

Entre el primer y el cuarto clasificado solo hay tres puntos de diferencia. El Numancia, con 18 puntos, tiene una desventaja de seis con el equipo segoviano.

El Utebo FC ha regresado al primer puesto del Grupo 2, tras ganar 0-2 ante la SD Ejea, y aprovechar el empate a uno del Sestao River ante el Beasain KE.

La UD Poblense continúa con su cuento de hadas y, por segunda jornada consecutiva, dormirá líder del Grupo 3.

La historia del equipo balear sigue su curso y, además, lo hará también la próxima semana, porque el Barça Atlètic ha perdido 1-0 ante el RCD Espanyol "B" en el 'miniderbi' de la ciudad condal. Cuatro puntos separan a primer y segundo clasificado ahora mismo.

El CD Extremadura tenía una salida muy difícil, la visita al Manuel Polinario, casa del Salerm Puente Genil.

A pesar de no haber ganado, un gol de Zarfino en los últimos minutos permite a los extremeños ser líderes del Grupo 4 en esta undécima jornada.

Muy exigidos los de Almendralejo por un Águilas FC que ya ha cogido su marcha. Los aguileños se han impuesto 0-2 ante la Deportiva Minera y están pisándole los talones a un líder que, bien o con empates o con victorias, tampoco baja el ritmo.

El Recreativo de Huelva-UCAM Murcia, correspondiente a esta jornada, no se ha disputado por causas meteorológicas.

Son el equipo más en forma de Segunda Federación y no es para menos, porque el CF Rayo Majadahonda es el nuevo líder del Grupo 5.

Los majariegos, que acumulan cinco victorias consecutivas, han ganado 1-0 al Real Madrid "C" y, aprovechando la derrota del Getafe CF "B", se colocan en ese primer puesto.

Por detrás, también sigue con paso firme un CD Coria que tiene un partido menos y que también ha logrado un triunfo de mérito tras ganar 0-2 al CF Intercity.