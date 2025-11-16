Domingo, 16 Noviembre 2025
C.D. Numancia

Deportes | C.D. Numancia

El Coruxo se lleva la primera victoria de Los Pajaritos

El Coruxo se ha llevado los tres puntos de Los Pajaritos en tiempo de descuento frente al Numancia.

El equipo de Ángel Rodríguez ha cedido la primera derrota en su propio estadio. 

En la vispera del encuentro, se apeló a la necesidad de convertir Los Pajaritos en un fortin, pero la raelidad es que en esta tarde ha estado muy lejos de serlo.

Dos errores groseros en la segunda parte han condenado a la primera derrota en la etapa de Ángel Rodríguez y desinflan al equipo en la clasificación.

Había marcado a la media hora de la segunda parte Juancho, pero el equipo no ha sabido cerrar el partido o, por lo menos, cerrar su propia área.

Una jugada por la derecha ha permitido igualar el encuentro. Y ya con un jugador menos, el Coruxo ha aprovechado un error grave para llevarse los tres puntos.

 

 

