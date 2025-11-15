El Numancia abre venta de entradas para partido de Copa frente al Mallorca

Sábado, 15 Noviembre 2025 09:35

El C.D. Numancia comenzará el próximo lunes a vender las entradas para el partido de Copa del Rey que le medirá a primeros de diciembre a un equipo de Primera División, el Real Mallorca, que ha sido campeón del torneo del K.O. en su trayectoria.

El equipo soriano se medirá en segunda ronda copera al Mallorca, dirigido por exentrenador numantino Jagoba Arrasate, el próximo 2 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en Los Pajaritos, en partido que será ofrecido por las cámaras de Movistar.

Los abonados podrán retirar la entrada de su localidad a partir del lunes 24 de noviembre hasta el viernes 28 de noviembre (hasta el domingo 30-N en la modalidad online).

Al abonado adulto le costará la entrada diez euros y al joven –de 6 a 29 años-, 5 euros.

El abonado Vip, entrará gratis con su abono.

Los no abonados tendrán que pagar 20 euros, en los fondos, 25 euros en la tribuna general y 30 euros, en la tribuna de preferencia.

https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/

Los abonados podrán retirar hasta cuatro entradas a precio de no abonado al precio establecido.

El día 1 de diciembre se liberarán los asientos de los abonados que no hayan retirado la entrada de su localidad para asistir al partido y se abrirá la venta al público en general.

Del 2 al 4 de diciembre, la Copa del Rey MAPFRE, el torneo más emocionante y plural de nuestro fútbol, presentará 28 duelos correspondientes a su segunda eliminatoria.

Esta ronda, que se disputará a partido único, pondrá en juego los sueños de 56 clubes pertenecientes a las cinco categorías nacionales: 15 de Primera División, 17 de Segunda División, 10 de Primera Federación, 12 de Segunda Federación y 2 de Tercera Federación.