El Numancia abre venta de entradas para partido de Copa frente al Mallorca
El C.D. Numancia comenzará el próximo lunes a vender las entradas para el partido de Copa del Rey que le medirá a primeros de diciembre a un equipo de Primera División, el Real Mallorca, que ha sido campeón del torneo del K.O. en su trayectoria.
El Numancia quiere volver a sumar de tres frente al Coruxo
El equipo soriano se medirá en segunda ronda copera al Mallorca, dirigido por exentrenador numantino Jagoba Arrasate, el próximo 2 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en Los Pajaritos, en partido que será ofrecido por las cámaras de Movistar.
Los abonados podrán retirar la entrada de su localidad a partir del lunes 24 de noviembre hasta el viernes 28 de noviembre (hasta el domingo 30-N en la modalidad online).
Al abonado adulto le costará la entrada diez euros y al joven –de 6 a 29 años-, 5 euros.
El abonado Vip, entrará gratis con su abono.
Los no abonados tendrán que pagar 20 euros, en los fondos, 25 euros en la tribuna general y 30 euros, en la tribuna de preferencia.
https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/
Los abonados podrán retirar hasta cuatro entradas a precio de no abonado al precio establecido.
El día 1 de diciembre se liberarán los asientos de los abonados que no hayan retirado la entrada de su localidad para asistir al partido y se abrirá la venta al público en general.
Del 2 al 4 de diciembre, la Copa del Rey MAPFRE, el torneo más emocionante y plural de nuestro fútbol, presentará 28 duelos correspondientes a su segunda eliminatoria.
Esta ronda, que se disputará a partido único, pondrá en juego los sueños de 56 clubes pertenecientes a las cinco categorías nacionales: 15 de Primera División, 17 de Segunda División, 10 de Primera Federación, 12 de Segunda Federación y 2 de Tercera Federación.