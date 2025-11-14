El Numancia quiere volver a sumar de tres frente al Coruxo

Viernes, 14 Noviembre 2025 16:46

El Numancia regresa el próximo domingo a Los Pajaritos con la intención de volver a sumar tres puntos más en su casillero ante el Coruxo, un equipo que presenta mejores puntos fuera que en su propia casa.

El entrenador del CD Numancia, Ángel Rodríguez, ha comparecido en rueda de prensa en la víspera del encuentro y ha resaltado la importancia de convertir a Los Pajaritos en “un fortín”, en el objetivo del equipo de conseguir el ascenso directo a Primera RFEF.

Para ello, el técnico leonés ha deseado que su equipo sigua siendo agresivo, intenso y vertical, en busca de una nueva victoria, tras el empate a cero en su visita al campo Adolfo Suárez, de Ávila.

Rodríguez ha advertido que el Coruxo ha sumado doble de puntos fuera de su campo que en casa.

A su juicio, los números evidencian que es un equipo ordenado que complica el partido a sus rivales.

En este sentido, ha resaltado que el equipo gallego tiene buen manejo de balón y buena estructura con salida del balón, además de buenos futbolistas en la delantera.

Tras jugar con tres centrales en Ávila, el regreso de Moustapha, tras cumplir un partido de sanción, permitirá regresar a los cuatro defensas.

Además ya cuentan con el alta médica y han entrenado esta semana con normalidad Gutiérrez, Joel y Fermín.