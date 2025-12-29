Presentada publicación "Diálogos sobre la Historia del Movimiento Libertario en Soria2

Lunes, 29 Diciembre 2025 14:13

Esta mañana ha tenido lugar la presentación en rueda de prensa de la publicación I Diálogos sobre la Historia del Movimiento Libertario en Soria, una obra colectiva que recoge las ponencias y conclusiones del congreso celebrado en mayo de 2024 y que supone una aportación fundamental al conocimiento de la historia social y política de la provincia.

En la presentación han participado Eder García Ortega, concejal del Ayuntamiento de Soria; y, por parte de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, Daniel Hernández Marín y Blanca Villar Mateo, quienes han explicado el origen, los objetivos y los contenidos de esta publicación.

Durante su intervención, el representante municipal ha destacado la colaboración estable que el Ayuntamiento de Soria mantiene con Recuerdo y Dignidad a través del convenio anual para el desarrollo de proyectos de memoria histórica, divulgación y recuperación de fosas, así como para la organización de actividades consolidadas como la Semana de la Memoria Histórica.

En este marco, ha subrayado la importancia de apoyar iniciativas “que contribuyen a profundizar en el conocimiento de una etapa histórica todavía insuficientemente conocida y a reparar simbólicamente a quienes sufrieron la represión franquista”. Asimismo, ha anunciado que el convenio previsto para 2026 contará con una dotación de 27.000 euros, destinada a seguir impulsando este tipo de proyectos.

Desde Recuerdo y Dignidad, Daniel Hernández Marín ha explicado que la publicación es el resultado de años de investigación sobre el movimiento libertario en la provincia de Soria, una realidad histórica frecuentemente invisibilizada.

Ha señalado que el anarquismo tuvo una implantación muy relevante en la provincia, especialmente durante los años veinte y treinta del siglo XX, llegando la CNT a convertirse en el sindicato mayoritario y en el principal motor de la actividad obrera.

Esta relevancia explica también la dureza de la represión sufrida tras el golpe de Estado de 1936 y durante la dictadura franquista, un aspecto central del trabajo de recuperación de la memoria que desarrolla la asociación.

Blanca Villar Mateo ha detallado el contenido de la obra, que recoge los textos elaborados a partir de las ponencias presentadas en los I Diálogos sobre la Historia del Movimiento Libertario en Soria, estructurados en seis mesas temáticas. La publicación aborda, en primer lugar, el contexto histórico general del primer tercio del siglo XX; continúa con el análisis del anarquismo y la CNT tanto a nivel estatal como en la provincia de Soria; profundiza en el papel de los archivos como herramienta fundamental para la investigación histórica; dedica un espacio específico a las mujeres en el anarquismo y al movimiento Mujeres Libres; analiza la difusión cultural y educativa impulsada por los ateneos libertarios; y concluye con una reflexión sobre la represión franquista contra el movimiento libertario.

Entre las personas autoras que participan en el volumen se encuentran especialistas de reconocido prestigio como Enrique Berzal de la Rosa, Julián Vadillo Muñoz, Juan Pablo Calero, Carmelo García Encabo, Miguel Muñoz Rubio, Rosalía Molina Puyalón, Ana Carrera Modrego, Dolors Marín Silvestre, Juan Antonio Gómez-Barrera, Carlos Ramos Jacquotot e Isabel Goig Soler, entre otros. La obra se cierra con una ponencia final de síntesis titulada Rescatando la memoria de la Soria libertaria, elaborada por Daniel Hernández Marín, y un epílogo a cargo de Sherezade Benito Menéndez, vicepresidenta de Recuerdo y Dignidad.

La publicación ha sido diseñada por Olga Latorre Cristóbal y presenta un cuidado diseño gráfico inspirado en la estética de la prensa y la propaganda libertaria histórica, en particular en el semanario Trabajo, editado por la CNT soriana.

El objetivo ha sido combinar el rigor académico con una presentación accesible y atractiva para el público general.

Desde la asociación se ha destacado que el libro será de distribución gratuita, con el fin de garantizar la máxima difusión posible.

Podrá obtenerse en formato físico a través de Recuerdo y Dignidad y en las actividades que organice la entidad, y estará disponible también en formato digital a través de su página web.

Con esta publicación, Recuerdo y Dignidad continúa su labor de investigación, divulgación y recuperación de la memoria democrática en la provincia, contribuyendo a visibilizar una parte esencial de la historia social de Soria y a poner en valor el papel del movimiento libertario, su implantación, su represión y su legado.