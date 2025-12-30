La mejora del rocódromo gana presupuestos participativos 2025 en Soria

El Ayuntamiento de Soria ha cerrado el programa la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2025 abiertos a la ciudadanía en general pero mantiene abiertos los infantiles. La mejora del rocódromo de Los Pajaritos ha sido el proyecto ganador.

Se trata de una herramienta de democracia directa que permite a la ciudadanía decidir qué proyectos consideran prioritarios para sus barrios y para la ciudad, según ha resaltado el Ayuntamiento en un comunicado.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 100.000 euros para las propuestas vecinales y 40.000 euros para las infantiles, y se articula a través de una plataforma online.

En el caso de la participación general, el proyecto ganador fue registrado por Rubén Gallego quien propuso mejoras en el rocódromo obteniendo más de 500 votos y superando en casi 300 al segundo que solicitaba un registro canino de adn para identificar a los propietarios de las mascotas que no recojan sus excrementos.

Respecto al rocódromo, ahora, hay que analizar cómo se pueden implementar en la instalación actual.

En su defensa, el autor ha señalado que “la escalada es una actividad deportiva que aporta beneficios físicos como, fuerza, coordinación, equilibrio...así como psicológicos; superación, control del estrés, y sociales como empatía, trabajo en equipo. Se debería renovar las instalaciones del rocódromo del San Andrés, con una instalación moderna y actual”.

Las actuaciones deberán ajustarse al propuesto existente de 100.000 euros determinando qué es prioritario dentro de las distintas opciones planteadas.

Presupuestos Barrios

Presupuestos Infantiles

En paralelo, los colegios de la ciudad trabajan ya en las propuestas correspondientes a los Presupuestos Infantiles que deberán registrar antes del 15 de enero, que se presentarán en el Pleno Infantil previsto antes del 20 de febrero, tras la valoración previa y la selección en el Consejo Infantil.